Tor-Wahnsinn ohne Happyend: FCA zeigt großen Kampf und verliert doch in Dortmund

Ich finde es ja super das hier alle total begeistert sind vom Spiel der Jungs in Dortmund,Fakt ist aber doch das es schon wieder verloren ging!!!

Tut mir leid aber die erste Hälfte war mal wieder Grotten schlecht,das einzige was da positiv war,war die Effizienz vor dem Tor, aber wie wir verteidigt haben war eine absolute Katastrophe.

Klar kannst du gegen Dortmund nicht alles verteidigen, aber die ersten beiden Gegentore dürfen so nie fallen, so frei wie die Dortmunder in unseren 16er teileise zum Abschluss kamen, das darf nicht sein.

Die zweite Hälfte war nicht schlecht,darauf lässt sich aufbauen, so eine Leistung bräuchte es halt mal über 90 Minuten.

Aber Tatsache ist doch,wenn ich in Dortmund 3 Tore schieße,muss ich mindestens 1 Punkt mitnehmen.

Der FC Augsburg muss jetzt allmählich anfangen zu Punkten, weil sonst endet das ganze trotz aller Euphorie die gerade zu herrschen scheint im Abstieg, und sind wir mal ehrlich, wenn am Mittwoch gegen Gladbach zuhause nicht gewonnen wird,ist es mit der Euphorie sowieso schon wieder dahin.

Also hören wir doch endlich auf uns über Schiedsrichter Entscheidungen aufzuregen,die wir ja eh nicht ändern können, und hören auf verlorene Spiele schön zu reden und hören damit auf vor dem Gladbach Spiel zu predigen wie gut alle in der Mannschaft mitziehen und wie super trainiert wird,und fangen endlich mal an Taten folgen zu lassen und gewinnen endlich mal ein paar Spiele,weil ganz ehrlich liebe Freunde, das ist das einzige was uns in dieser Lage gerade hilft.!!!!

Antworten Melden