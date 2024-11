Jess Thorup vor Bayern-Spiel über seine Mannschaft: „Ich habe ein sehr gutes Gefühl“

Nach der Länderspielpause steht dem FC Augsburg eine Mammutaufgabe bevor. Am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) treten die Schwaben auswärts gegen den ungeschlagenen Tabellenführer an. Der FC Bayern München hat sich mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze festgesetzt und dominiert die Bundesliga so stark wie lange nicht. Doch FCA-Trainer Jess Thorup will mit Selbstvertrauen und Kompaktheit für eine Überraschung in der Allianz-Arena sorgen. Eine besondere Rolle kommt dem zweikampfstarken Defensivspieler Kristijan Jakic zu. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte Thorup ...

... zur aktuellen Form seiner Mannschaft:

Die Länderspielpause ist jetzt vorbei. Wir haben gut trainiert, spielten ein sehr gutes Testspiel gegen Ingolstadt und konnten dabei viele junge Spieler einsetzen. Wir sind jetzt seit vier Spielen ungeschlagen – das Letzte ging sogar zu null aus – und ich habe ein sehr gutes Gefühl von der Mannschaft.

Die letzten Nationalspieler kommen heute aus Afrika zurück. Ich hätte zwar gerne ein, zwei Tage mehr gehabt, um die Taktik gegen Bayern einzuüben. Aber so ist das bei jeder Mannschaft. Und die Spieler haben dort gespielt, sind im Flow und kommen mit Selbstvertrauen.

... mit welchem Gefühl der FC Augsburg nach München reist:

Wir fahren nach München mit Selbstvertrauen und glauben an uns. Wir haben eine positive Einstellung. Und wenn das nicht so wäre – ja dann bleiben wir lieber zu Hause. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Ich kenne diese Statistiken, wie es dieses Jahr mit Bayern läuft. Aber für mich geht es um den Glauben daran. Wenn wir ihn haben, ist wirklich etwas möglich. Wir werden nicht nur für einen Punkt spielen, sondern hoffen, dass wir danach noch ungeschlagen sind.

... wie er dem FC Bayern entgegentreten möchte:

Es ist klar: Das geht über Kompaktheit. Das bedeutet nicht nur kompakt im 16er zu stehen, sondern Kompaktheit kann über das ganze Feld gehen. Wir haben natürlich in den vergangenen paar Tagen viel über unsere Möglichkeiten mit Ball gesprochen, wie wir es von hinten besser angehen gehen und besser umschalten. Bayern hat eine starke Offensive. Sie haben auch eine starke Defensive. Aber auch wir sind defensiv stark. Wir haben, glaube ich, ein paar gute Lösungen gefunden und können für eine Überraschung sorgen.

... zum Kader:

Tim Breithaupt und Frederik Jensen fallen immer noch aus. Die letzten Nationalspieler kommen heute zurück. Ansonsten sind alle fit und bereit für das Spiel. Ruben Vargas hat in den letzten 14 Tagen fast alles mitgemacht. Verfügbar ist er, aber ob er von Anfang an oder 90 Minuten spielt, muss ich noch überlegen. Wir haben viel Konkurrenzkampf im Sturm. Es ist eine schwierige Frage zu sagen, wer auf Ersatzbank sitzt oder nicht dabei ist. Ob Robert Gumny in der Startelf stehen wird, überlege ich in den nächsten Tagen. Dass er nach so langer Pause wieder verfügbar ist, freut mich – auch für Robert.

... zur Gesundheit von Kristijan Jakic:

Nach dem ersten Länderspiel gab es Zweifel, ob er jetzt verletzt ist oder nicht. Er hat einen Schlag auf das Knie bekommen, eine kleine Prellung. Es war eigentlich nicht geplant, dass er das letzte Länderspiel antritt, aber er hat die zweite Halbzeit gespielt und einen Assist gemacht. Er war heute bei uns und trainierte mit. Ich gehe davon aus, dass er fit für das Spiel am Freitag ist. Jakic ist ein Spieler, der die Möglichkeit hat, vor der Kette Zweikämpfe zu gewinnen. Das kann der Mannschaft viel helfen.

... wie er die Entwicklung von Keven Schlotterbeck sieht:

Keven hat für mich eine sehr gute Entwicklung gemacht. Er ist ein toller Junge auf und neben dem Platz. Er übernimmt Verantwortung. Denn am Anfang mussten wir im Defensivbereich besser zusammenwachsen. Keven hat einen ganz starken linken Fuß und er ist sehr gefährlich bei Standardsituationen.

... zur Gesundheit von Tim Breithaupt und Frederik Jensen

Sie sind beide auf einem sehr guten Weg. Frederik ist zurück aus Finnland, wo er eine Reha absolvierte. Er nimmt im Kraftraum teil und steht auch auf dem Platz. Er hat einige Dinge angefangen, aber ich glaube, es dauert noch ein paar weitere Wochen, bis er endgültig zurück ist. Beide sind auf einem guten Weg.