Beim SC Freiburg war der FC Augsburg angetreten, um seine Auswärtsschwäche abzulegen. In die Tat umsetzen konnte der Fußball-Bundesligist sein Vorhaben beim 1:3 (0:3) nicht, zwölf Minuten Tiefschlaf sorgten für die nächste Niederlage in der Fremde. In jedem Mannschaftsteil enttäuschten Akteure auf dem Rasen. Die FCA-Spieler in der Einzelkritik.

