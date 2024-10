Mit einem Startelfdebüt: So beginnt der FCA in Freiburg

Wenn der FC Augsburg in dieser Saison der Fußball-Bundesliga auswärts antrat, verteilte er reichlich Gastgeschenke. Beim 1. FC Heidenheim und bei RB Leipzig kassierte er jeweils eine 0:4-Niederlage. Das habe wehgetan, meint FCA-Trainer Jess Thorup. „Das darf nicht so weitergehen, das ist klar.“ Vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) hatte der 54-jährige Däne daher überlegt, was er in der Vorbereitung anders machen könne.

Schon in der vergangenen Saison war der Unterschied enorm: 24 Punkten im eigenen Stadion standen 15 Punkte in der Fremde gegenüber. Thorup kennt die Statistik, allgemein sei in Deutschland der Heimvorteil ausgeprägt. Womöglich verordnet er sich und seiner Mannschaft deshalb in Freiburg eine andere Denke. „Ich sage immer: Wir wollen das Spiel gewinnen. Vielleicht sagen wir jetzt: Wir haben einen Punkt. Den wollen wir behalten.“

FC Augsburg hat in Freiburg bislang kaum Punkte geholt

Dass die Aufgabe nicht einfach werden wird, das verrät der Blick in die Statistik. Seit dem Aufstieg in die erste Liga hat der FCA zwölf Spiele im Breisgau bestritten, geholt hat er dabei lediglich vier Punkte. Vor fünf Jahren nahmen die Augsburger einen Zähler mit (1:1), der bislang einzige Sieg gelang im Februar 2014 (4:2). Einst wähnten sich Augsburger und Freiburger auf Augenhöhe, sportlich und wirtschaftlich ist der Sportclub in der jüngeren Vergangenheit trotz eines zwischenzeitlichen Abstiegs allerdings enteilt.

Augsburgs Trainer Thorup wird versuchen, den negativen Trend in Freiburg zu durchbrechen. In seiner Aufstellung nimmt er Veränderungen vor. Innenverteidiger Keven Schlotterbeck hatte sich in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) eine Muskelzerrung zugezogen, nachdem er zuvor für den FCA das 1:0 erzielt hatte. Ihn wird Chrislain Matsima ersetzen; der 22-jährige Leihspieler vom AS Monaco kommt somit zu seinem Startelfdebüt. Auf weitere Veränderungen in der Abwehr verzichtet Thorup.

Ebenso hält der Trainer am Personal im Mittelfeld fest. Kristijan Jakic gibt den Abräumer; auf den Halbpositionen agieren Elvis Rexhbecaj, der wegen einer Gelbsperre vorzeitig von der Nationalmannschaft zurückgekehrt war, und Frank Onyeka, der mit der nigerianischen Auswahl eine chaotische Reise hinter sich hat. Eine Veränderung ergibt sich im Angriff. Neu in der Anfangsformation ist Samuel Essende, der nach seiner Rot-Sperre zurückkehrt. Sein Partner ist Phillip Tietz. Zunächst auf der Ersatzbank sitzen wird Alexis Claude-Maurice, der gegen Mönchengladbach nach seiner Einwechslung getroffen hatte.

So spielt der FC Augsburg:

Labrovic - Bauer, Gouweleeuw, Matsima - Wolf, Jakic, Onyeka, Rexhbecaj, Giannoulis - Tietz, Essende