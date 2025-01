Kein Grund für zu große Euphorie

Wenige Tage nur können eine große Veränderung bringen. Englische Woche in der Fußball-Bundesliga, zwei Auswärtsspiele in Berlin und Bremen – es hätte für den FC Augsburg in eine schwierige Situation münden können. Zumindest unter der Erfahrung des bisherigen Saisonverlaufs, in dem die Augsburger keine Partie auf fremdem Platz gewonnen hatten.

In Berlin und Bremen aber klappte es plötzlich, weshalb die europäischen Ränge der Fußball-Bundesliga mittlerweile näher scheinen als die Abstiegsplätze. Blühen nun Träume? Die Augsburger Verantwortlichen tun gut daran, sich bei den Saisonzielen weiterhin defensiv zu verhalten. Die 1:5-Niederlage in Kiel kurz vor Weihnachten hatte ihnen mächtig zugesetzt und Zweifel an der Bundesliga-Tauglichkeit der Mannschaft aufkommen lassen. Wohl etwas übertrieben - wenngleich der Auftritt blamabel war.

Thorup bekommt die Balance immer besser hin

Die Siege in Berlin und Bremen sollten auch unter dem Eindruck der vorherigen Partien nicht dazu verleiten, den Weg der kleinen Schritte zu verlassen. Trainer Jess Thorup scheint offenbar einen Schlüssel gefunden zu haben, die Balance zwischen stabiler Defensive und attraktiver Offensive so langsam hinzubekommen. Das allerdings muss die Mannschaft am Samstag im Heimspiel gegen die abstiegsbedrohten Heidenheimer erneut beweisen. In dieser Partie könnte dem FCA tatsächlich ein richtig großer Schritt gelingen. Womöglich ist es danach an der Zeit, neue Saisonziele zu definieren.