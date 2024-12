Auswärtsspiele am Samstag: die Termine des FCA im Neuen Jahr

Mit dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) schließt der FC Augsburg das Kalenderjahr ab. Beim Aufsteiger wird die Mannschaft von Trainer Jess Thorup versuchen, den ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga zu holen. „Es gibt für mich nicht viel zu sagen, außer, dass wir ein Ziel haben: das Spiel zu gewinnen“, sagte der Däne im Vorfeld der Partie. Anschließend begibt sich der FCA in eine kurze Weihnachtspause. Bereits am Freitag, 3. Januar, ruft Thorup seine Mannschaft zur ersten Trainingseinheit wieder zusammen.

Das erste Spiel im neuen Jahr wird der FCA gegen den VfB Stuttgart bestreiten (Sonntag, 12. Januar, 17.30 Uhr). Bis dahin muss der FCA seinen neuen Rasen verlegt haben. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten Witterung und Würmer dem Untergrund zugesetzt. Trotz des eher ungünstigen Zeitpunkts im Winter tauscht der Klub derzeit sein Geläuf. In der Woche vor dem Stuttgart-Spiel soll der Rollrasen geliefert und verbaut werden.

Auswärtsspiel des FCA beim FC St. Pauli ist an einem Samstag

Zeitgenau terminiert sind jetzt die weiteren Spiele des FCA. Somit haben die Fans und der Klub Planungssicherheit für die Spieltage 17 bis 24. Nach dem Heimspiel gegen Stuttgart erwartet Augsburg eine Englische Woche mit dem letzten Vorrundenspiel bei Union Berlin (Mittwoch, 15. Januar, 20.30 Uhr). Einige Tage später reisen die Augsburger zum Rückrundenauftakt gegen Werder Bremen (Sonntag, 19. Januar, 17.30 Uhr). Revanche nehmen für die Hinspielniederlage können die Augsburger im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 25. Januar, 15.30 Uhr).

Diese Termine waren bislang bekannt, am Donnerstag teilte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Spieltage 20 bis 24 mit. So dürfen sich die FCA-Fans freuen, ihre Reise nach Hamburg an einem Samstag anzutreten. Die Partie beim FC St. Pauli ist am 1. Februar, um 15.30 Uhr angesetzt. Auch das Spiel beim FSV Mainz 05 findet am vorletzten Wochentag statt (Samstag, 8. Februar, 15.30 Uhr). Dazwischen spielt der FCA im DFB-Pokal-Viertelfinale beim VfB Stuttgart (Dienstag, 4. Februar, 20.45 Uhr).

MIt einem Freitagabend-Flutlicht-Spiel gegen RB Leipzig geht es für den FCA weiter (14. Februar, 20.30 Uhr). Erneut ein Auswärtsspiel an einem Samstag haben die Augsburger bei ihrem Gastsspiel bei Borussia Mönchengladbach (22. Februar, 15.30 Uhr). Bislang das letzte zeitgenau terminierte Spiel ist die Begegnung mit dem SC Freiburg (Sonntag, 2. März, 17.30 Uhr).

Alle Termine des FC Augsburg nach der Winterpause

16. Spieltag FC Augsburg - VfB Stuttgart (Sonntag, 12. Januar, 17.30 Uhr)

17. Spieltag Union Berlin - FC Augsburg (Mittwoch, 15. Januar, 20.30 Uhr)

18. Spieltag Werder Bremen - FC Augsburg (Sonntag, 19. Januar, 17.30 Uhr)

19. Spieltag FC Augsburg - 1. FC Heidenheim (Samstag, 25. Januar, 15.30 Uhr)

20. Spieltag FC St. Pauli – FC Augsburg (Samstag, 1. Februar, 15.30 Uhr)

DFB-Pokal, Viertelfinale VfB Stuttgart - FC Augsburg (Dienstag, 4. Februar, 20.45 Uhr)

21. Spieltag 1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg (Samstag, 8. Februar, 15.30 Uhr)

22. Spieltag FC Augsburg – RasenBallsport Leipzig (Freitag, 14. Februar, 20.30 Uhr)

23. Spieltag Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg (Samstag, 22. Februar, 15.30 Uhr)

24. Spieltag FC Augsburg – SC Freiburg (Sonntag, 2. März, 17.30 Uhr)