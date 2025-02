FCA-Trainer Thorup will den Klassenerhalt so schnell wie möglich abhaken

FCA-Trainer Jess Thorup sagt zu...

... der Leistung gegen RB Leipzig:

Für mich war eine klare Leistungssteigerung zu sehen, obwohl wir kein Tor gemacht haben. Aber die Chancen waren da. Wir hatten nach dem Spiel das Gefühl, da war mehr drin. Das ist für mich ein Zeichen, dass wir ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben. Wir haben auch gegen eine Top-5-Mannschaft gezeigt, dass wir punkten können. Jetzt geht es darum, den Fokus zu behalten auf das Spiel gegen Gladbach.

... Borussia Mönchengladbach

Das ist die Mannschaft der Stunde. Sie haben zehn Punkte aus den letzten vier Spielen geholt. Jeder spricht nun über Europa. Gladbach spielt gut von hinten raus, hat gute Abläufe, hat ein Offensive, die gut drauf ist. Da müssen wir eine starke Leistung bringen, um sie erst mal weg von unserem Tor zu halten. Aber ich sehe auch offensiv Möglichkeiten, um ein Tor zu schießen, um das Spiel zu gewinnen.

FCA-Trainer Jess Thorup: „Jeffrey Gouweleeuw hat bisher eine überragende Saison gespielt“

... zur Vertragsverlängerung von Jeffrey Gouweleeuw

Jeff hat bisher eine überragende Saison gespielt als Kapitän und auf dem Platz. Es freut mich, dass er noch ein zusätzliches Jahr hier in Augsburg bleibt.

Foto: Tom Weller/dpa

... zur personellen Situation

Schlotti (Keven Schlotterbeck) war beim letzten Spiel krank. Er ist wieder dabei und hat in dieser Woche trainiert. Arne Maier war einen Tag krank, hat danach aber alles mitgemacht. Marius (Wolf) wurde nach einem Schlag auf die Wade beim Spiel ausgewechselt, hat aber die Tage alles mitgemacht. Alle drei sind verfügbar.

.. zur Motivation der Mannschaft nach sechs Spielen ohne Niederlage

Mein Fokus liegt immer auf dem nächsten Spiel. Wie können wir den nächsten Schritt machen? Ja, wir haben jetzt 28 Punkte, wir sind auf einem guten Weg, wir haben ein Momentum, aber der Klassenerhalt ist noch nicht sicher. Diesen Punkt (Klassenerhalt) müssen wir so schnell wie möglich abhaken. Wie viele Punkte wir dazu noch brauchen, weiß ich nicht, da kümmere ich mich im Moment auch nicht darum. Für mich geht es darum, dieses Momentum zu behalten, so viele Punkte wie möglich auf das Konto zu bekommen. Ich würde gerne noch ein paar Wochen abwarten, bevor wir uns neue Ziele setzen.

... zur Torflaute

Wir müssen uns im Offensivbereich verbessern. Das liegt aber nicht nur an den Stürmern, sondern an der ganzen Mannschaft. Gegen Leipzig haben wir viel investiert in die tiefen Läufe, in die Läufe in die Box. Deswegen haben wir uns auch die Chancen erarbeitet und sogar eine oder zwei Großchancen gehabt. Am Ende liegt es aber auch ein wenig an der Qualität. Ohne Tore gewinnt man keine Spiele, aber wir haben drei der letzten sechs Spiele gewonnen. Es ist also nicht so, dass wir gar keine Tore machen.

... zu seinem Lösungsansatz

Wir sprechen mit jedem einzelnen Spieler, aber auch darüber, wie die Mannschaftsteile wie Schiene, Achter- oder Zehnerposition besser zusammen im Spielaufbau agieren können. Aber es geht auch um den Glauben, in das letzte Drittel in der Box zu gehen, da wo es auch manchmal wehtut, wo man die Chance bekommt, ein Tor zu schießen.

... zu der Möglichkeit, mit sieben Spielen ohne Niederlage einen neuen persönlichen Rekord in der Bundesliga aufzustellen

Natürlich motiviert mich das. Ich weiß, was das große Ziel ist, aber diese kleinen Ziele motivieren mich jeden Tag, die sind ganz wichtig. Und ein Ziel ist es jetzt, das siebte Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben.

... zur Meinung, der FCA steht im Niemandsland der Tabelle

Ich sehe das gar nicht. Es sind noch 36 Punkte zu vergeben. Da gibt es so viele Möglichkeiten nach oben wie nach unten. Für mich geht es aber nicht um die Tabelle, sondern darum, mit der Mannschaft den nächsten Schritt in der Entwicklung zu machen.

.. zu Robert Gumny, der seit dem Pokalspiel gegen den VfB mit einer Adduktorenverletzung ausfällt

Robert ist jetzt zweimal nach großen Verletzungen zurückgekommen und hat danach jeweils im ersten Spiel eine kleine Verletzung bekommen. Jetzt passen wir ein bisschen mehr auf und ich denke, dass wir erst Richtung Länderspielpause (rund um den 20. März) mit ihm rechnen können.

Fredrik Jensen bringt Schnelligkeit ins Spiel

... zum Comeback von Fredrik Jensen

Er hat erstes Spiel in der Rückrunde gemacht und es sehr gut gemacht. Er hat die Schnelligkeit, die uns zuletzt gefehlt hat, und wir haben jetzt mehr Möglichkeiten, das offensive Dreieck, das wir letzte Saison mit Demi (Demirovic), Tietzi (Tietz) und Ruben Vargas hatten, hinzubekommen.

Fredrik Jensen (hier im Zweikampf gegen Marius Wolf) ist für FCA-Trainer Jess Thorup ein wichtiger Spieler. Foto: Klaus Rainer Krieger

Daran arbeiten wir mit Freddy, Arne, Mert, Elvis oder Alexis. Jeder bringt verschiedene Qualitäten auf den Platz und ich muss die beste Kombination finden.

... zum Duell der Innenverteidiger Cedric Zesiger und Keven Schlotterbeck

Beide sind im Moment gut drauf. Das ist nur ein Problem für den Trainer, zu entscheiden, wer von Beginn an spielt.