FCA-Torwart Dahmen: „Stellen uns total dämlich an“

„Wenn du höher verteidigen willst, wenn du höher attackieren willst, dann kann es natürlich Konter gegen dich geben.“ Stimmt - aber es ist Aufgabe des Trainers ein System zu entwickeln, das sich an den Fähigkeiten der vorhandenen Spieler orientiert. Unsere Spieler sind balltechnisch stümperhaft und einfach nicht für ein System geeignet, in dem Du höher verteidigst. Da kann keiner ein Zuspiel bzw. einen Pass des Mitspielers ballsicher stoppen, annehmen und zielgerichtet weiterspielen. Vielmehr werden sehr, sehr viele Zuspiele und Pässe vom annehmenden Spieler verstolpert. Da wird sich der FCA bei einem System mit höherer Verteidigung in jedem Spiel zahlreiche Konter einfangen. Wagner muss ein System entwickeln, dass zu den unzureichenden Fähigkeiten unserer Spieler passt. Wirklich bundesligatauglich und für ein Spiel mit einer höheren Verteidigungslinie geeignet sind da nur 3 bis 4 Spieler.