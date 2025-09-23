FCA-Torwart Dahmen: „Stellen uns total dämlich an“

Hinter der Tribüne, im nördlichen Stadionumlauf, hatte die aktive Fanszene das erste „Ulrich-Biesinger-Tribünenfest“ organisiert. Und im VIP-Bereich der Augsburger Arena verbrachten die Europapokal-Helden von einst einen gemütlichen Abend, nachdem sich das erste internationale Spiel der Vereinsgeschichte zum zehnten Mal gejährt hatte. Zum Feiern war nicht allen zumute. Das 1:4-Debakel gegen den FSV Mainz 05 hallte nach. Fans und Beteiligte waren mit der Erwartung ins Stadion gekommen, gegen mäßig gestartete Mainzer den ersten Heimsieg der Saison einzufahren. Stattdessen wurden sie enttäuscht.
FC Augsburg
„Wenn du höher verteidigen willst, wenn du höher attackieren willst, dann kann es natürlich Konter gegen dich geben.“ Stimmt - aber es ist Aufgabe des Trainers ein System zu entwickeln, das sich an den Fähigkeiten der vorhandenen Spieler orientiert. Unsere Spieler sind balltechnisch stümperhaft und einfach nicht für ein System geeignet, in dem Du höher verteidigst. Da kann keiner ein Zuspiel bzw. einen Pass des Mitspielers ballsicher stoppen, annehmen und zielgerichtet weiterspielen. Vielmehr werden sehr, sehr viele Zuspiele und Pässe vom annehmenden Spieler verstolpert. Da wird sich der FCA bei einem System mit höherer Verteidigung in jedem Spiel zahlreiche Konter einfangen. Wagner muss ein System entwickeln, dass zu den unzureichenden Fähigkeiten unserer Spieler passt. Wirklich bundesligatauglich und für ein Spiel mit einer höheren Verteidigungslinie geeignet sind da nur 3 bis 4 Spieler.
Bingo...nicht das System muss bzw. kann sich den Spielern anpassen, sondern die Trainer...frag nach bei Maaßen, Jess und Co....und die Spieler. Es ist auch nicht möglich mit einem biederen Serien-Pkw Formel 1 zu fahren, oder? Die berühmte Katze beißt sich deshalb beim FCA seit Jahren selbst in den Schwanz... Nobby Die Stimme der Rosenau
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden