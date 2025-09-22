Nach dem Debakel gegen Mainz: Dreimal die Note sechs für die FCA-Kicker

Es gibt in der Bundesliga Kader, die deutlich weniger "Bundesligatauglichkeit" aufweisen und besseren Fußball spielen als wir. In der Tat ist das große Rätsel, woran das liegt. Gestern beispielsweise spielte der letzte Saison überragende und hinsichtlich Bundesligatauglichkeit über jeden Zweifel erhabene Matsima einen ordentlich Käse zusammen, einschließlich des Fehlpasses zum 0:1. Letzte Woche "schoss" uns Mr. Zuverlässig der letzten Saison, mit dem wir über viele Spiele gar kein Gegentor kassiert haben zur Niederlage. Natürlich kam nach vorne nicht nicht viel/zu wenig. Aber dass die Defensive und zwar in den Personen, auf die man wirklich setzen konnte, so versagt, das kann ja nicht an der Kaderstärke liegen und am Trainer eigentlich auch nicht, denn der hat die Hand nicht in die Luft gestreckt zum Elfmeter und das Bein in den Schuss reingehalte, auch den Fehlpass nicht gespielt... Es ist schön zu lesen, dass die Fans eigentlich auch keine Ahnung haben, woran es liegt. ;-)