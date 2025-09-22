Nach dem Debakel gegen Mainz: Dreimal die Note sechs für die FCA-Kicker

Gegen den FSV Mainz 05 strebten Trainer Sandro Wagner und seine Mannschaft den ersten Heimsieg in dieser Bundesligasaison an. Stattdessen legt der FC Augsburg einen blutleeren Auftritt hin, verliert 1:4 und kassiert die dritte Niederlage in Serie. Die Noten der Spieler in der Einzelkritik.
FC Augsburg
Alle schimpfen ja auf den Trainer, aber für mich haben gestern die Spieler versagt. Besonders die Abwehrreihe zeigte ungeahnte brutale Schwächen. Hier fehlt es an Genauigkeit und Einsatzwille. Bei Kontern hinterhergelaufen, anstatt den Gegenspieler zu stoppen. Schade mit sowas hatte man jetzt gar nicht gerechnet, dass sowas passiert.
Nachdem Freiburg-Spiel bedankte sich Wagner noch bei Jess für die eingespielte Defensive. Mit dem Dank hat sich‘s wohl ausgespielt. Das Anlaufverhalten bspw. ist mittlerweile sowas von schwach wo man sich schon fragen muss, was sie trainieren. In Summe erinnert die Situation (Aufbruchsstimmung im Verein, spielerisch maue Leistungen, eklatante Abwehrleistungen, …) an Enno, denke es wird nur nicht 15 Monate dauern bis zum Schlussstrich unter den leeren Phrasen. Wagner sollte nicht soviel reden sondern handeln.
Nach der gestrigen Pressekonferenz ist es für mich leider ziemlich eindeutig, dass das Hauptproblem Sandro Wagner selbst ist. Statt einer ersten Analyse kamen nur Worthülsen (Das „Learning“ mal als Beispiel), die Einblicke in den taktischen Abgrund des Trainerteams gewährten. Wagner mag ein guter Motivator sein, was in den ersten zwei Spielen auch noch halbwegs gezündet hat, aber es fehlt die koordinatorische und taktische Kompetenz. Er meinte, er habe das System „zusammen mit den Spielern“ erstellt. Das mag mit Spielern vom Niveau der Nationalelf eventuell gehen, aber mal ehrlich: Unsere Jungs brauchen klare Ansagen in ebenso klaren Worten, dann kann das was werden. Im Moment sehe ich leider nicht, dass die Zusammenarbeit mit Sandro Wagner a) erfolgreich b) noch besonders langwährend sein dürfte. Für die nächsten Partien sehe ich eher schwarz. Schade.
Es gibt in der Bundesliga Kader, die deutlich weniger "Bundesligatauglichkeit" aufweisen und besseren Fußball spielen als wir. In der Tat ist das große Rätsel, woran das liegt. Gestern beispielsweise spielte der letzte Saison überragende und hinsichtlich Bundesligatauglichkeit über jeden Zweifel erhabene Matsima einen ordentlich Käse zusammen, einschließlich des Fehlpasses zum 0:1. Letzte Woche "schoss" uns Mr. Zuverlässig der letzten Saison, mit dem wir über viele Spiele gar kein Gegentor kassiert haben zur Niederlage. Natürlich kam nach vorne nicht nicht viel/zu wenig. Aber dass die Defensive und zwar in den Personen, auf die man wirklich setzen konnte, so versagt, das kann ja nicht an der Kaderstärke liegen und am Trainer eigentlich auch nicht, denn der hat die Hand nicht in die Luft gestreckt zum Elfmeter und das Bein in den Schuss reingehalte, auch den Fehlpass nicht gespielt... Es ist schön zu lesen, dass die Fans eigentlich auch keine Ahnung haben, woran es liegt. ;-)
Der Trainer Wagner probiert immer noch und stellt die schlechteste Mannschaft zusammen. Er hat die richtige Formation noch nicht gefunden. Trainer ohne gültigen Schein ist für mich kein Trainer, nur ein Probierer. Wir warten…..⚽️⚽️😏
Dieser Kader ist bis auf wenige Ausnahmen (3 bis 4 Spieler) nicht bundesligatauglich. Technisch eine Katastrophe - die sind nicht mal in der Lage einen Ball sauber zu stoppen und verstolpern jedes Zuspiel. Grauenhaft - der schlechteste Kader, den wir in der ersten Liga je hatten.
So wie es momentan aussieht wird das Ziel wohl doch wieder der Klassenerhalt sein. Es liegt an der Qualität der Spieler nicht am Trainer.
