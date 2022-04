FC Augsburg beschert seinen einstigen Pokalhelden einen Freudentag

Plus Vor 30 Jahren wurden die A-Junioren des FC Augsburg unter Trainer Heiner Schumann zweimal deutscher Pokalsieger. Zum Jubiläum hatte der Bundesligist alle ehemaligen Helden zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg eingeladen.

Der FCA rief und fast alle kamen. 30 Jahre nach den großen Erfolgen der A-Junioren des Vereins im DFB-Pokal lud der Bundesligist die jungen Helden von damals zu einem Wiedersehenstreff in die WWK-Arena zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg ein. Die Jungstars von einst wurden im VIP-Bereich der Arena bestens verköstigt und jubelten auf der Tribüne natürlich über den 3:0-Sieg der Gastgeber gegen die Niedersachsen. Als Ausbildungsverein für talentierte Jugendspieler hat sich der FC Augsburg oder vorher auch der BCA einen guten Namen gemacht.