Ex-FCA-Spieler Hosogai beendet mit 38 Jahren seine Karriere

Dass den Menschen in Japan ein langes Leben beschieden ist, ist hinlänglich bekannt. Als ältester lebender Mensch gilt derzeit die Japanerin Tomiko Itooka, geboren am 23. Mai 1908 und damit 116 Jahre und 149 Tage alt. Entsprechend lange nehmen Japaner an Wettkämpfen teil. Im Skisprung aktiv ist weiterhin Noriaki Kasai, wenngleich er jüngst die Norm für den diesjährigen Weltcup-Kader seines Landes verpasste. Auf eine lange Karriere blickt ebenso der Fußballer Hajime Hosogai. Wie sein derzeitiger Klub, der japanische Zweitligist Thespa Gunma, nun bestätigte, wird der 38-Jährige mit Vertragsende am 31. Januar 2025 seine Laufbahn beenden.

Hajime Hosogai steigt mit dem FC Augsburg in die Bundesliga auf

Hosogai hat etliche Jahre in Deutschland gespielt. Nachdem Bayer Leverkusen den defensiven Mittelfeldspieler im Januar 2011 von den Urawa Reds verpflichtet hatte, lieh der Werksklub ihn sogleich an den FC Augsburg aus. Die Schwaben spielten damals noch in der zweiten Liga. kam in der Rückrunde zu einigen Einsätzen und half mit, in die erste Liga aufzusteigen. Nach einem halben Jahr Eingewöhnung in Deutschland zählte er unter Trainer Jos Luhukay zum absoluten Stammpersonal; 31-mal stand der laufstarke Profi in der Startelf.

In der Vorrunde hatte der FCA als Aufsteiger seine Probleme, der erste Erfolg gelang Mitte Oktober beim FSV Mainz (1:0) durch einen Treffer von Jan-Ingwer Callsen-Bracker. Nach der Winterpause jedoch präsentierte sich die Mannschaft ungemein gefestigt, punktete regelmäßig und hielt die Klasse. Hosogai absolvierte in Augsburg insgesamt 39 Ligaspiele (3 Tore/eine Vorlage) und kam in einem DFB-Pokal-Spiel zum Einsatz.

Mit seinen Leistungen hatte er seinen Stammverein überzeugt, im Sommer 2012 kehrte Hosogai nach Leverkusen zurück. In Deutschland folgten weitere Stationen bei Hertha BSC und beim VfB Stuttgart. So kam der Spieler auf 102 Einsätze. Im März 2017 verließ Hosogai Stuttgart. Erst wechselte er nach Japan zu Kashiwa Reysol, danach zu thailändischen Klubs, ehe er bei Thespa Gunma anheuerte. Dies wird seine letzte Station als Fußballprofi gewesen sein.