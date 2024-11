Im Ballbesitz muss der FCA sich verbessern

Jess Thorup hatte von einer wichtigen Woche für den FC Augsburg gesprochen. Das war vor den Bundesliga-Partien gegen Dortmund und Wolfsburg sowie dem Pokalspiel gegen Schalke. Drei Begegnungen in einer Woche - das ist nicht nur kräftezehrend, sondern auch bestens geeignet, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden ist die Bilanz zufriedenstellend, wenn auch nicht perfekt.

Thorup hätte die Woche gerne mit dem ersten Auswärtssieg dieser Bundesliga-Saison veredelt, musste letztlich aber eingestehen, dass das Unentschieden in Wolfsburg das Maximum war. Von Unzufriedenheit wollte er dennoch nicht reden. Sein Team habe den nächsten Schritt gemacht und gezeigt, dass die Entwicklung in die richtige Richtung gehe.

FC Augsburg: Die Abwehr hat sich deutlich stabilisiert

Nach drei desaströsen Partien in der Fremde haben die Augsburger am Samstag den ersten Auswärtspunkt mitgenommen - trotz spielerisch dürftiger Leistung. Die Stabilisierung der Abwehr sorgt für die Basis, dass solche Ergebnisse auch möglich sind, wenn das eigene Spiel mit dem Ball hapert.

Die Situation hätte sich für Thorup und sein Team zuspitzen können. Nach dem 1:3 in Freiburg war der Frust groß, doch vor allem die Antwort im Heimspiel gegen Dortmund hat die aufkommende Kritik vorerst erstickt. Die Mannschaft hat zu ihren Tugenden zurückgefunden, die Kampfkraft und Laufbereitschaft in den Vordergrund rücken. Die Basics also, die jedes Team in der Bundesliga abrufen sollte. Nun geht es darum, das eigene Spiel mit dem Ball zu verfeinern. Erneut hatte der FCA nur sehr wenig Ballbesitz (30 Prozent), was allerdings ebenso wie gegen Dortmund der taktischen Ausrichtung geschuldet war. Immer allerdings wird das wohl nicht gut gehen.