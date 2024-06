Offiziell: Keven Schlotterbeck wechselt vom SC Freiburg zum FC Augsburg

Nach Samuel Essende verpflichtet der FC Augsburg am Freitag einen weiteren Spieler. Keven Schlotterbeck wechselt für eine festgeschriebene Ablösesumme vom SC Freiburg nach Augsburg.

An diesem Freitag geht es beim FC Augsburg Schlag auf Schlag. Am Vormittag verkündete der Fußball-Bundesligist den Transfer von Samuel Essende. Aus der ersten portugiesischen Liga Primeira Liga wechselt der 26-jährige Angreifer in die Fußball-Bundesliga. Und am Nachmittag ging gleich noch ein Wechsel über die Bühne. Keven Schlotterbeck, bislang beim SC Freiburg angestellt, schließt sich dem FCA an. Nach der sportmedizinischen Untersuchung unterschrieb er einen Vertrag über drei Jahre bis Ende 2027.

Schlotterbecks Marktwert wird laut Branchenportal Transfermarkt.de auf 6 Millionen Euro taxiert. In seinem Freiburger Vertrag befand sich jedoch eine Ausstiegsklausel, die am 30. Juni auslief. Für die festgeschriebene Summe von 2,5 Millionen Euro konnte er den Klub verlassen. Den Zuschlag für den Innenverteidiger sicherte sich der FC Augsburg.

In einer Mitteilung des Vereins äußerte sich Schlotterbeck so zu seinem Wechsel: "Nach der schönen Zeit in Bochum, die glücklicherweise ein Happy End hatte, bin ich nun extrem froh über meinen festen Wechsel nach Augsburg. Der FCA steht für einen mutigen sowie emotionalen Fußball und passt daher sehr gut zu meiner Spielweise. Mit meiner Erfahrung und Zweikampfstärke möchte ich vorangehen und gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen eine erfolgreiche Saison spielen."

Bruder Nico Schlotterbeck spielt bei Borussia Dortmund

Keven Schlotterbeck ist der ältere Bruder des 24-jährigen Nico Schlotterbeck ( Borussia Dortmund), der derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft bei der EM spielt. Die Brüder schafften beim SC Freiburg den Sprung ins Profilager. In der vergangenen Spielzeit und der Rückrunde davor war Keven Schlotterbeck an den VfL Bochum ausgeliehen. In einem dramatischen Relegationsrückspiel schaffte er mit Bochum am Ende der vergangenen Spielzeit gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf noch den Klassenerhalt in der Bundesliga.

Nationalspieler Nico Schlotterbeck beantwortet die Fragen von Journalisten. Sein Bruder Keven wechselt vom SC Freiburg zum FC Augsburg. Foto: Federico Gambarini, dpa

Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic zeigt sich erfreut über den Transfer. "Keven Schlotterbeck ist ein Mentalitätsspieler, der nicht nur durch seine Aggressivität in den Zweikämpfen, sondern auch durch ein gutes Aufbauspiel sowie Kopfballstärke besticht", teilte er im Vereinskommuniqué mit. "Keven hat zudem in der Vergangenheit gezeigt, dass er als Antreiber und Motivator vorangeht. Wir freuen uns, dass mit Keven ein Teamplayer mit Kämpferherz den FCA verstärkt."

In der Spielzeit 2019/20 war Schlotterbeck auch schon an Union Berlin verliehen worden. Nun wird er den SC Freiburg endgültig verlassen. Beim FC Augsburg ist Schlotterbeck wohl als Ersatz für Felix Uduokhai vorgesehen, der dem Klub mitgeteilt hatte, in diesem Sommer eine neue Herausforderung zu suchen.

Keven Schlotterbeck ist der vierte Sommer-Neuzugang des FC Augsburg

Schlotterbeck ist nach Samuel Essende (FC Vizela), Torhüter Nediljko Labrovic (HNK Rijeka) und Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt) der vierte Neuzugang für die kommende Spielzeit. Verlassen haben den Bundesligakader bisher Iago (EC Bahia), Tomas Koubek (Ziel unbekannt), Raphael Framberger (U23) und Ersatztorwart Marcel Lubik (GKS Tychy).