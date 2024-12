Beim FC Augsburg fehlt die Entwicklung

Es war ein Schock. Für alle. Die mitgereisten Fans, die Mannschaft, aber auch die Verantwortlichen. 1:5 in Kiel, die Blamage beim Bundesliga-Kellerkind hat dem FC Augsburg mächtig zugesetzt. Die Hoffnung auf den ersten Auswärtssieg und damit ruhige Weihnachten war groß. Es kam anders. Nun begleitet den Klub große Unruhe rund um den Jahreswechsel.

Die Situation ist trügerisch. Noch scheint der Abstand zu den gefährdeten Rängen groß. Die Leistung von Kiel aber ist besorgniserregend. Weil es der Mannschaft nicht gelingt, konstant und gut ausbalanciert zu spielen. Mal steht die Defensive kompakt, was zu Lasten des offensiven Vortrags geht. Mal soll der Angriff gestärkt werden, was prompt wie am Samstag zu einem Totalversagen in der Abwehrarbeit führt. Trainer Jess Thorup gelingt es nicht, sein Team dauerhaft in allen Bereichen überzeugend auftreten zu lassen. Eine Entwicklung ist kaum zu erkennen.

In Kiel fehlen dem FC Augsburg sogar die Grundtugenden

Die bisherige Vorrunde verlief enttäuschend. Ein paar wenige Lichtblicke stehen mehr Enttäuschungen gegenüber. Der FCA schaffte es erneut nicht, sich aus den unteren Tabellenregionen dauerhaft zu befreien. An Thorups Wirken gibt es innerhalb des Klubs dennoch keine Zweifel. Zumindest stärkte Sportdirektor Marinko Jurendic am Samstag den Trainer. Doch auch Thorup scheitert wie viele seiner Vorgänger daran, der Mannschaft ein spielerisch ansehnliches Gesicht zu geben.

So müssen sich die Fans wohl erneut auf einen längeren Aufenthalt im Tabellenkeller einstellen als darauf hoffen zu dürfen, sich frühzeitig dem gesicherten Mittelfeld zu nähern. Auch, weil am Samstag die Bereitschaft fehlte, den Kielern kämpferisch und läuferisch entgegenzutreten. Also die Grundtugenden zu zeigen. Das ist ein Armutszeugnis.