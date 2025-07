Warum Mert Kömür vorzeitig beim FCA verlängert

Mert Kömür schwitzt bereits seit Donnerstag wieder in der WWK-Arena. Wie seine Teamkollegen beim FC Augsburg. Von Donnerstag bis Samstag stehen die Leistungstests beim Fußball-Bundesligisten auf dem Programm, ehe es am Montag erstmals gemeinsam auf den Rasen geht. Kömür aber hatte am Freitag noch einen weiteren wichtigen Termin.

Am Nachmittag unterschrieb er einen neuen Vertrag beim FC Augsburg und verlängerte damit sein bisher gültiges Arbeitspapier um drei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2029. Nach der vorherigen Vertragsverlängerung des 18-jährigen Noahkai Banks ein weiteres wichtiges Zeichen, dass die Augsburger künftig verstärkt auf ihre eigenen Nachwuchsspieler bauen wollen. Das ist ein Anforderungsprofil an den neuen Trainer Sandro Wagner sowie an die neue sportliche Leitung um Benjamin Weber, der Ende Juli mit Start des Trainingslagers seinen Posten als Sportdirektor antreten wird.

„Mert Kömür hat beim FCA den Sprung in den Profifußball geschafft und sich dort mit viel Fleiß und Engagement seinen Platz erarbeitet. Er ist ein Aushängeschild für unsere Ausrichtung und zeigt, welchen Weg junge Spieler bei uns gehen können“, sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. Und Kömür fügte an: „Ich konnte mir hier meinen Kindheitstraum erfüllen, in der Bundesliga zu spielen. Auf dem Weg dahin durfte ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Ich bin hoch motiviert, die nächsten Schritte zu gehen und mir meinen Platz im Bundesliga-Team zu erarbeiten.“

Kömür kann sich zwischen Deutschland und der Türkei entscheiden

Der 19-Jährige kam im Sommer 2019 an die Paul-RenzAkademie, bereits mit 16 Jahren trainierte Kömür bei der Profimannschaft mit, im Alter von 18 Jahren feierte er im April 2024 sein Bundesliga-Debüt. Am letzten Spieltag der Saison 2023/24 stand der offensive Mittelfeldspieler gegen Bayer 04 Leverkusen erstmals in der Startelf und krönte seinen Auftritt mit einem Treffer. Seitdem kam der deutsche U20-Nationalspieler auf 24 Bundesliga-Einsätze und erzielte dabei drei Tore.

An Kömür waren auch andere Vereine interessiert, er aber entschied sich für den FCA. Auch der türkische Verband warb schon heftig um ihn, er könnte sowohl für Deutschland als auch die Türkei Länderspiele bestreiten. Türkische Verbandsverantwortliche haben Kömür und seine Familie bereits zu Hause in Dachau besucht, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Im Nachwuchsbereich war der 19-Jährige bislang allerdings für Deutschland am Ball.

Am Freitag gaben die Augsburger zudem einen Neuzugang für den Nachwuchsbereich bekannt. Der österreichische Junioren-Nationalspieler Amar Selimovic wechselt aus Salzburg zum FCA und erhält einen langfristigen Vertrag. Der 16-jährige offensive Mittelfeldakteur kommt aus der Akademie von RB Salzburg, wo er zuletzt mit der U16 in der ÖFB-Jugendliga spielte. In 17 Partien gelangen ihm acht Tore. Beim FC Augsburg wird der Österreicher mit der U17 in der DFB-Nachwuchsliga antreten.