Das ist die neue sportliche Führung beim FCA

Michael Ströll hat intensive Wochen hinter sich. Beim FC Augsburg standen wichtige Entscheidungen an, nachdem die Analysegespräche unmittelbar nach der vergangenen Saison ergeben hatten, dass einschneidende personelle Veränderungen nötig sind. Trainer Jess Thorup und Sportdirektor Marinko Jurendic verloren ihre Posten, seit Freitag ist die sportliche Führung des Fußball-Bundesligisten wieder komplett. Und deutlich breiter aufgestellt als zuvor. Die Augsburger haben sich neue Expertise aus verschiedenen Bereichen hinzugeholt. Nach Trainer Sandro Wagner folgte am Freitag der neue Sportdirektor Benjamin Weber, den Manuel Baum, Marc Lettau und Julian Baumgartlinger unterstützen, wie die Augsburger offiziell bestätigten. „Benjamin hat in den vergangenen Jahren in Paderborn bemerkenswerte Arbeit geleistet. Er verfügt durch seine bisherigen Stationen über einen breiten Erfahrungsschatz und passt sehr gut zu unserer Ausrichtung“, sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. Weber wird seine Arbeit für den FCA direkt vor dem Trainingslager (26. Juli bis 2. August) in Österreich aufnehmen. Baum, Lettau und Baumgartlinger werden am 1. Juli einsteigen. „Durch sie gewinnen wir zusätzliche Kompetenz im jeweiligen Fachbereich“, sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Icon Vergrößern Benjamin Weber ist der neue Sportdirektor beim FC Augsburg. Foto: Harry Langer/dpa Icon Schließen Schließen Benjamin Weber ist der neue Sportdirektor beim FC Augsburg. Foto: Harry Langer/dpa

Benjamin Weber: Der 42-Jährige war der Wunschkandidat der Augsburger für die Position als Sportdirektor. Ströll und er führten mehrere lange Gespräche, in denen sich schnell herausstellte, dass die Zusammenarbeit für beide Seiten lohnenswert sein kann. Weber ließ sich auch vom Umfeld, der Infrastruktur und den handelnden Personen in Augsburg begeistern. Er arbeitete zuletzt zweieinhalb Jahre beim Zweitligisten Paderborn, wo der Klub mit ihm als Geschäftsführer Sport nur knapp den Aufstieg verpasste. Zuvor war er bei mehreren Stationen im Team von Thomas Tuchel als Co-Trainer oder Videoanalyst, unter anderem beim FC Chelsea und in Paris. Sein Fokus liegt unter anderem auf der Förderung von Nachwuchsspielern, was beim FCA künftig eine noch größere Rolle einnehmen soll. „Ich möchte gemeinsam mit einem starken Team meinen Teil dazu beitragen, den FCA in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln“, sagte Weber.

Icon Vergrößern Manuel Baum kehrt zum FC Augsburg zurück. Foto: Guido Kirchner, dpa Icon Schließen Schließen Manuel Baum kehrt zum FC Augsburg zurück. Foto: Guido Kirchner, dpa

Manuel Baum: Der ehemalige Augsburger kehrt als Leiter Entwicklung und Fußballinnovation zum FCA zurück. Der 45-Jährige arbeitete bereits von 2014 bis 2019 beim FCA - zunächst im Nachwuchs, später als Cheftrainer bei den Profis. Im Anschluss wechselte er in den Nachwuchsbereich des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), wurde Chefcoach beim FC Schalke 04 und leitete den Nachwuchsbereich bei RB Leipzig. In Augsburg soll Baum sich um die Verzahnung von Akademie- und Profibereich kümmern sowie eine durchgehende Spielphilosophie mitentwickeln. Er gilt als Experte auf dem Gebiet neuer Technologien, Innovationen und Leistungsoptimierung.

Icon Vergrößern Marc Lettau wird sich um die Kaderplanung beim FCA kümmern. Foto: David Inderlied/dpa Icon Schließen Schließen Marc Lettau wird sich um die Kaderplanung beim FCA kümmern. Foto: David Inderlied/dpa

Marc Lettau: Der 39-Jährige wird beim FCA als Kaderplaner arbeiten. Er soll zudem das Scouting-Team um den Technischen Leiter Christoph Janker verantworten. Bis Oktober 2024 war Lettau Sportdirektor beim VfL Bochum, nun kehrt er in Augsburg in die zweite Reihe zurück. Ebenso wie Baum und Julian Baumgartlinger arbeitet er eine Ebene tiefer als Sportdirektor Weber. Mit dem VfL Bochum erreichte er zweimal den Klassenerhalt. Von Mai 2018 bis Dezember 2022 leitete Lettau die Lizenzspielerabteilung bei Union Berlin, wobei ihm auch die Kaderzusammenstellung unterlag. Union stieg in diesem Zeitrahmen in die Bundesliga auf und qualifizierte sich sogar für die Champions League. Lettau verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Scouting und der Kaderplanung, wobei er gerne auf ein datengetriebenes Scouting zurückgreift.

Icon Vergrößern Julian Baumgartlinger soll einen engen Draht zur Mannschaft entwickeln. Foto: Tom Weller, dpa Icon Schließen Schließen Julian Baumgartlinger soll einen engen Draht zur Mannschaft entwickeln. Foto: Tom Weller, dpa

Julian Baumgartlinger: Der Österreicher ist nach Baum der zweite Rückkehrer nach Augsburg. Der 37-Jährige spielte in der Saison 2022/23 für den FCA, ehe er seine Profikarriere beendete. Er war aus Leverkusen zum FCA gewechselt. Baumgartlinger wird künftig die Rolle als Koordinator Lizenzspielerabteilung einnehmen, wodurch er nahe an der Profimannschaft arbeiten wird. Er soll Stimmungen schnell einfangen und im Zweifel wieder in die richtige Richtung lenken. Baumgartlinger hat 255 Spiele in der Bundesliga bestritten und 84 Länderspiele für Österreich. Zudem war er wie Leverkusens Simon Rolfes oder Dortmunds Sebastian Kehl Absolvent des Uefa Sporting-Direktor-Programms. Er soll sich zudem um die Betreuung der Leihspieler kümmern.