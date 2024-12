Verlässt Robert Gumny den FCA im Januar?

Es lief die 67. Minute im Frankfurter Waldstadion, als FCA-Trainer Jess Thorup Robert Gumny noch ein, zwei Anweisungen mit auf den Weg gab, ehe er den ausgebildeten Rechtsverteidiger für Henri Koudossou aufs Feld schickte. Allerdings hatte dieser auf der linken Seite verteidigt. Doch das war Gumny in diesem Moment egal. Auch, dass es sein 100. Pflichtspiel war. Hauptsache, er stand wieder auf dem Platz bei einem Punktspiel. Knapp neun Monate nach seinem Kreuzbandriss. 23 Minuten spielte der 26-jährige Pole, als hätte es diesen Trainingsunfall am 26. März gar nicht gegeben. Er stoppte Frankfurt-Shootingstar Omar Marmoush einmal mit einer feinen Grätsche, konnte dann aber nur tatenlos mitansehen, wie auf „seiner“ rechten Abwehrseite sein Konkurrent Marius Wolf gegen Can Uzun zu zögerlich agierte und der zum 2:2-Endstand (74.) einschoss.

