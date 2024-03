Niederschmetternde Diagnose: FCA-Spieler Robert Gumny erleidet Kreuzbandriss

Am Dienstag verließ der Defensivspezialist im Golfcart mit dick bandagiertem Knie das FCA-Training. Nun wird er mehrere Monate pausieren müssen.

Am Dienstag hatte FCA-Abwehrspieler Robert Gumny verletzt das Training abbrechen müssen, nun liegt die Diagnose der Ärzte vor. Laut FCA-Trainer Jess Thorup hat sich der 25-jährige Pole einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Damit wird der Rechtsverteidiger wohl mehrere Monate ausfallen. Eigentlich hatte Jess Thorup noch am Dienstag darauf gehofft, dass die Verletzung nicht so schwer sein würde. "Am Anfang sah es schlimm aus, aber dann konnte er es wieder bewegen", so der Coach zu diesem Zeitpunkt. Allerdings hatte Gumny das Training nicht selbst verlassen können, er war mit einem dick bandagierten rechten Knie im Golfcart zurück in die Arena gefahren worden.

Die Verletzung ist ein weiterer Rückschlag für den Verteidiger. In dieser Saison war er bisher nur sechsmal in der Startelf gestanden und hatte im Herbst endgültig seinen Platz als gesetzter Rechtsaußen an Kevin Mbabu verloren. Der lieferte seit dem Amtsantritt von Jess Thorup immer bessere Leistungen ab und etablierte sich als Stammkraft in der Viererkette. Seit Jahresbeginn kam Gumny nur noch auf ein paar Bundesliga-Minuten gegen Leverkusen und Mainz, den Rest stand er ohne Einsatz im Kader.

Nach Kreuzbandriss fällt Robert Gumny erst mal beim FC Augsburg aus

Mit seinem Ausfall fehlt Jess Thorup für das Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Ostersonntag (Beginn 15.30 Uhr, WWK-Arena) nun allerdings eine Alternative auf Rechtsaußen. Kevin Mbabu weilte fast eineinhalb Wochen mit seinem FCA-Teamkollegen Ruben Vargas bei der schweizerischen Nationalmannschaft. Die beiden werden ebenso wie die anderen Nationalspieler am Donnerstag zurückerwartet. Beim 1:0-Sieg der Schweizer gegen Irland stand Mbabu im Kader und wurde in der 65. Minute auch eingewechselt. Vargas Name fehlte allerdings auf dem Spielberichtsbogen der Schweizer. Er war angeschlagen, klagte über leichte Adduktorenprobleme.

Sein Einsatz für den FCA gegen Köln soll aber nicht auf der Kippe stehen. Zumindest das ist eine gute Nachricht für Thorup vor dem nächsten Bundesliga-Auftritt, bei dem der FCA mit dem fünften Sieg in Folge sein Topergebnis aus der Saison 2014/2015 (auch vier Siege in Folge) übertreffen könnte.

