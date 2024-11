Welches Risiko wird FCA-Trainer Thorup gegen Bochum eingehen?

Gegensätzlicher hätte die Konstellation im Spielplan für den FC Augsburg nicht sein können. In der vergangenen Woche noch maß sich die Mannschaft von Trainer Jess Thorup in der Fußball-Bundesliga mit dem Tabellenführer. Die Niederlage in der Arena des FC Bayern München: erwartbar. Eine Woche später nun geht der FCA nicht mehr als Außenseiter in eine Partie, sondern wird selbst als Favorit gehandelt. Der VfL Bochum hat in dieser Spielzeit bislang meist ein erbärmliches Bild abgegeben. Den Trainer haben die Verantwortlichen inzwischen getauscht und mit Dieter Hecking einen erfahrenen Mann an die Seitenlinie geholt, doch auf einen Sieg wartet der Tabellenletzte weiterhin. Zwei Punkte und 32 Gegentore bezeugen schwache Auftritte.

