Pokaltraum von FCA-Neuzugang Mergim Berisha ist geplatzt

Was wäre das für ein Wiedersehen geworden für Mergim Berisha am Dienstagabend. Sein erstes Pflichtspiel für den FC Augsburg im DFB-Pokal-Viertelfinale beim VfB Stuttgart (20.45 Uhr/ARD) und dann noch gegen seinen besten Freund aus Augsburger Tagen: Ermedin Demirovic. Doch daraus wird nichts. Mergim Berisha wird dem FC Augsburg wegen einer Muskelverletzung am rechten Oberschenkel wochenlang fehlen.

