FCA-Kapitän Ermedin Demirovic wurde beim SC Freiburg nie heimisch

Ermedin Demirovic (links) will, anders als in Mainz, gegen den SC Freiburg wieder kraftvoll vorangehen.

Plus Vor dem Spiel gegen seien Ex-Klub am Sonntag erklärt Ermedin Demirovic, warum das beim FC Augsburg ganz anders ist und was ihn in der Zukunft beschäftigt.

Von Robert Götz

Ermedin Demirovic schmunzelt. Er sitzt kurz vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (19.30 Uhr) im PK-Raum der WWK-Arena. Es war dem Kapitän des FC Augsburg klar, dass diese Frage kommt. Die Frage nach seinem Ex-Klub. Die Frage, ob dieses Spiel noch ein besonderes für ihn sei. Im Sommer 2022 war der Stürmer aus dem Breisgau zum FCA gewechselt. Demirovic ist davon nicht genervt, aber er findet sich eigentlich nicht mehr nötig.

Er war 21, als ihn der SC Freiburg als Leihspieler beim FC St. Gallen entdeckte. Dorthin war der Stürmer mit Wurzeln in Bosnien-Herzegowina, vom spanischen Klub Deportivo Alaves ausgeliehen. Freiburg holte ihn, dort begann seine Bundesliga-Karriere, doch so richtig warm wurden der gebürtige Hamburger, der ein Faible für Mode hat – seine Eltern betrieben in Hamburg eine Modeboutique, und die Stadt am Rande des Schwarzwalds nie. Er spielte oft, aber selten von Beginn an. Trainer Christian Streich sah das Potenzial, doch zu mehr als einem Pendler zwischen Startelf und Bank reichte es nicht. Darum sagt der 25-Jährige heute: "Es war meine erste Station in der Bundesliga und ich bin dankbar dafür. Ich hatte dort schöne Momente, die Fans waren nett, die Stadt in Ordnung. Aber ich habe mich dort nie so wohlgefühlt, dass ich sage, ich werde hier heimisch."

