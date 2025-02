Vor dem Spiel gegen Leipzig drohen dem FCA Ausfälle

Selbst den spärlichen Stammgästen am Absperrgitter ist der junge Mann mit den dunklen Locken kein Begriff. Franz Xaver Bleicher heißt er, 17 Jahre jung ist er, im Nachwuchs des FC Augsburg spielt er. An diesem grauen Dienstag, bei Temperaturen um die Null Grad und leichtem Regen, übt er mit den Profis des Fußball-Bundesligisten. Neben Bleicher sind auf dem Trainingsplatz nahe der Arena noch weitere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs dabei. Das dokumentiert einerseits das Bemühen des Klubs, Eigengewächse aus dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) vehementer als in der Vergangenheit im Bundesligateam einzubauen, andererseits den personellen Aderlass, mit dem Trainer Jess Thorup zu Beginn der Woche umzugehen hat. Um Spielformen umzusetzen, füllen Talente den Kader auf.

