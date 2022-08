FCA eröffnet Internat: "Wollte schon immer leben wie ein Profi"

Plus Im Norden der Stadt hat der FCA ein imposantes Nachwuchsleistungszentrum errichtet. Letzter Baustein war ein riesiges Gebäude, in dem ein Internat, Büros, Kabinen und eine Cafeteria integriert sind.

Colin Algner, 15, und Dustin Buck, 14, sitzen auf den Betten. Noch ist alles ziemlich karg eingerichtet, unter anderem fehlt im Zimmer mit Bad, den weißen Wänden und anthrazitfarbenem Mobiliar das passende Unterhaltungsprogramm für Teenager: ein Fernseher und eine Spielekonsole. Kommt aber noch, versichert Colin und lächelt. Seit eineinhalb Wochen leben die ersten Talente des FC Augsburg im Internat des Fußball-Bundesligisten. Jugendliche wie Colin und Dustin verfolgen hier ihren Traum, wollen hier zum Profifußballer reifen. In Nachwuchsteams des FCA haben die beiden schon zuvor gespielt, der Aufwand jedoch war immens hoch.