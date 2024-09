FCA-Kapitän Gouweleeuw hat viel Redebedarf

Als Jeffrey Gouweleeuw zum Gespräch mit den Medienvertretern erschien, wirkte er verärgert. Mit dem FC Augsburg hatte der 33-Jährige soeben gegen Mainz 2:3 verloren. Dass die Laune nicht gerade bestens war, verstand sich von selbst. Zudem hatte die Begegnung in der Fußball-Bundesliga keinen ruhigen, sondern einen äußerst aufwühlenden Verlauf genommen. Emotionen waren hochgekocht, an sich zu halten, fiel Gouweleeuw mitunter schwer. Schiedsrichter Sören Storks war nicht zu beneiden gewesen, hatte mit Turbulenzen zu kämpfen und einige strittige Szenen zu entscheiden; zudem erwies sich Video-Assistent Pascal Müller an diesem Abend nicht in jedem Moment als guter Ratgeber.

