Weitere Testspiele des FCA stehen fest

Am Montag legt Sandro Wagner mit dem ersten Training so richtig beim FC Augsburg los. Seit Donnerstag ist schon der Großteil der Spieler in der Arena, um die Leistungstests zu absolvieren. Diese sollen am Samstag abgeschlossen sein. Am Montag geht es ab 14 Uhr zum ersten Mal auf den Platz. Das Interesse am neuen Trainer des FCA wird entsprechend groß sein, am Montag wird er um elf Uhr in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit präsentiert.

Am Freitag hat der Fußball-Bundesligist derweil weitere Testspiele in der Vorbereitung bekannt gegeben. Sie werden in der Region stattfinden. Am Freitag, 18. Juli, gastiert der FCA um 17 Uhr beim Regionalliga-Aufsteiger FC Memmingen. Einen Tag später wird das bereits verkündete Spiel bei Austria Lustenau zur dortigen Stadioneröffnung ab 16 Uhr stattfinden.

Für das Testspiel in Memmingen sind neben Stehplätzen (freie Platzwahl) für zehn Euro (ermäßigt acht Euro, Kind fünf Euro) auch Sitzplätze auf der Haupttribüne für 15 Euro (ermäßigt 13 Euro, Kind zehn Euro) erhältlich.

Doppeltest gegen Essen in Dillingen

Am Freitag, 25. Juli, also einen Tag vor der Abreise ins Trainingslager nach Österreich, spielen die Augsburger in Dillingen einen Doppeltest gegen Rot-Weiss Essen. Partie eins wird um 15 Uhr angepfiffen. die zweiten 90 Minuten starten um 17 Uhr. In Dillingen herrscht freie Platzwahl. Es steht lediglich ein sehr begrenztes Sitzplatz-Kontingent zur Verfügung. Tickets für den Doppeltest sind für zehn Euro (ermäßigt acht Euro, Kind fünf Euro) erhältlich.

Am Freitag, 8. August, bestreitet der FCA um 18 Uhr ein Testspiel gegen Pisa Sporting Club. Diese Partie findet allerdings aus organisatorischen Gründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wird allerdings wie die übrigen Testspiele auch - live im FCA TV übertragen. Einen Tag später findet im Stadion der Familientag inklusive Testspiel gegen den AFC Sunderland statt. .