Wie viel Zeit geben die FCA-Bosse Trainer Sandro Wagner noch?

Das Problem ist doch, dass Sandro Wagner eigentlich gar nicht scheitern darf, weil damit auch Ströll als alleiniger Geschäftsführer scheitert. Strölls Fehler ist, dass er irgendwann anfing zu glauben, er habe nun auch im sportlichen Bereich genug Expertise und brauche keinen zweiten Geschäftsführer mehr. Das war vermutlich auch der Grund, warum der qualifizierte und ambitionierte Jurendic gehen musste. Ich sehe den FCA deswegen derzeit in der größten Krise seit dem Aufstieg in die erste Liga. Aber vielleicht geschieht ja noch ein Wunder und Wagner findet den Schlüssel zum Erfolg.