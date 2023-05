"Das Debakel des FC Bayern": Pressestimmen zur Bayern-Niederlage

Der FC Bayern hat mit 1:3 gegen RB Leipzig verloren. Nach der Niederlage droht nun eine Saison ohne jeglichen Titel für den Rekordmeister.

Für den FC Bayern München wird es in der Bundesliga immer enger. Am vorletzten Spieltag hat die Mannschaft zu Hause mit 1:3 gegen RB Leipzig verloren. Am Samstag sind die Bayern trotz der jüngsten Niederlage noch Tabellenführer – doch Borussia Dortmund hat nun im Kampf um die Meisterschaft alles in eigener Hand. Siegt der BVB am Sonntag gegen den FC Augsburg, zieht er an den Münchnern vorbei.

Im Spiel gegen RB Leipzig in der Allianz Arena ging der FCB zunächst in Führung: Nationalspieler Serge Gnabry schoss in der 25. Minute das 1:0. Doch dann legte Leipzig zu und schlug zurück. Der mutmaßliche Bayern-Zugang Konrad Laimer erzielte bei einem Konter nach einem abgewehrten Münchner Eckball den Ausgleich (65.). Und es kam noch schlimmer für den Tabellenführer: Christopher Nkunku verwandelte nach einem Foul seines Landsmanns Benjamin Pavard den fälligen Elfmeter (76.). Schließlich folgte noch ein Strafstoß. Diesmal verwandelte Dominik Szoboszlai nach einem Handspiel von Bayern-Verteidiger Noussair Mazraoui (85.). Die Pressestimmen zum Spiel im Überblick.

Pressestimmen: Bayern-Niederlage gegen den RB Leipzig am 33. Spieltag

"Es sind Bilder, die den Bayern peinlich sein dürften. Im Stadion kassieren die Münchner eine 1:3-Horror-Pleite im Meisterschafts-Endspurt der Bundesliga gegen Leipzig." – Bild

"Das Team des erfolglosen Trainers Tuchel funktionierte und harmonierte nur in den ersten 30 Minuten. Es taumelte später in die Niederlage. Die Fußball-Bundesliga erlebt vielleicht eine Zeitenwende." – Deutsche Presse-Agentur

"Der FC Bayern München liefert Borussia Dortmund die Steilvorlage Richtung Meisterschaft! Nach überzeugender Vorstellung zu Beginn beim Spitzenspiel gegen RB Leipzig bricht der Meister ein, verliert 1:3 und womöglich Platz 1." – Kicker

"Als Thomas Tuchel hinterher über das drohende Szenario einer Saison ohne Trophäen und Pokale sprach, klang nicht mehr viel Optimismus an. [...] Einzig Thomas Müller scheint eine echte Überzeugung in sich zu tragen, doch noch den elften Meistertitel in Serie mit dem FC Bayern zu gewinnen." – ZDF

"Den Bayern kann man vorwerfen, in dieser Phase der Saison und im Angesicht der Meisterschaft nicht mehr Initiative gezeigt zu haben, um aufs zweite Tor und die Vorentscheidung zu gehen." – Sportschau

"Der Zusammenbruch": So sieht die Presse die Niederlage des FC Bayern gegen Leipzig

"Sind die Bayern zu satt? Wenn man am Samstagabend die Bilder von TV-Sender Sky gesehen hat, muss man zu diesem Entschluss kommen, wenn es um die selbsternannten Fans geht. Denn diese strömten nach 89 Minuten Spielzeit in Massen aus dem Stadion." – Merkur

"Es war nicht mehr zum Aushalten. So dachten es wahrscheinlich zahllose Bayern-Fans. Bei der 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig verließen Tausende schon vor dem Schlusspfiff die Arena." – Abendzeitung

"Der Zusammenbruch: Verpasst der FC Bayern erstmals seit elf Jahren die Meisterschaft?" – Süddeutsche Zeitung

"Eine Niederlage gegen Leipzig bedeutet für Bayern einen herben Rückschlag im Meisterschaftskampf." – t-online

"Das Debakel des FC Bayern München fing mit einem Eckball an. Und manch einer würde wohl anmerken: was für eine passende Pointe!" – Frankfurter Allgemeine Zeitung

(mit dpa)