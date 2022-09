"Für Barça verflucht": Pressestimmen zum Sieg des FC Bayern

Am Dienstagabend holte der FC Bayern den fünften Sieg in Folge gegen den FC Barcelona. Die Presse kritisiert nach der Partie vor allem den Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski.

Der FC Bayern feierte am Dienstag seinen zweiten Sieg in seiner zweiten Champions-League-Partie in dieser Saison. Der deutsche Fußball-Rekordmeister fuhr durch das 2:0 (0:0) den fünften Sieg in Folge gegen den FC Barcelona ein und ist wieder zum Schrecken für die Katalanen geworden. Der bärenstarker Verteidiger Lucas Hernández per Kopf (50. Minute) und der wie schon beim 2:0 gegen Inter Mailand treffsichere Leroy Sané (54.) versetzten die 75.000 Zuschauer in der Allianz Arena in einem hochintensiven Königsklassen-Spiel in Feierlaune.

FC Bayern - FC Barcelona: Pressestimmen aus Deutschland

"Der FC Bayern München hat wieder einmal daheim den FC Barcelona geschlagen. Dabei zeigte sich Barça vor allem im ersten Durchgang spielfreudig, aber glücklos. Ein Doppelschlag nach der Pause brachte den deutschen Rekordmeister auf die Siegerstraße." - kicker

"Der FC Bayern München behält beim Wiedersehen mit Robert Lewandowski die Oberhand. Der Barca-Torjäger präsentiert sich ungewohnt fahrlässig vor dem Tor." - Sport1

"Wie es MIT Robert Lewandowski (34) geht, wissen die Bayern. Jetzt wissen die Bayern, dass es in der Champions League auch GEGEN ihn funktioniert! Bayern gewinnt zu Hause 2:0 gegen Barcelona und entzaubert den Weltfußballer bei einer Rückkehr nach München." - Bild

"Für Robert Lewandowski endet die Rückkehr nach München mit einer großen Enttäuschung. Erst lässt der Stürmer gute Chancen aus, dann schlagen die Bayern mit zwei Treffern zu." Frankfurter Allgemeine Zeitung

"45 Minuten vermisst der FC Bayern einen Stürmer wie Robert Lewandowski - dann bricht der Verteidiger den Bann. Das 2:0 gegen Barcelona macht den Start in die Champions-League-Saison perfekt." - Süddeutsche Zeitung

"Im ersten Durchgang zeigte der FC Bayern gegen Barcelona eine bedenkliche Leistung. Rückkehrer Robert Lewandowski ließ einige gute Chancen liegen. Nach der Pause reichte ein schneller Doppelschlag für einen 2:0-Sieg." - Spiegel

FC Bayern - FC Barcelona: Pressestimmen aus Spanien

"Barça, an den Strafräumen gescheitert, reicht eine gute erste Halbzeit gegen einen rücksichtslosen Rivalen, der nach der Pause mehr Geschick und Durchschlagskraft hatte, nicht aus." - El País

"Barcelona brach trotz einer bemerkenswerten ersten Halbzeit gegen die Bayern, in der sie den Schuss verfehlten, in nur vier Minuten zusammen." - El Mundo

"München ist immer noch für Barça verflucht. Es war nicht wie früher, aber die Niederlage kam genauso. Unerbittlich." - La Vanguardia

"Barcelona stürzte erneut bei den Bayern ab, wie es in der Geschichte fast immer passiert ist. Die Deutschen sind weiterhin das schwarze Biest, obwohl es gestern Momente gab, in denen Barcelona überlegen war." - Marca

Internationale Pressestimmen zur Champions League

"Toller Kraftakt der Bayern, die trotz guter Leistung von Barcelona mit Toren von Lucas Hernandez und Sané ihren ehemaligen Torschützen besiegten." - La Gazzetta dello Sport (Italien)

"Das Schönste, was man hier über Barcelona sagen könnte, war vielleicht, dass von all den jüngsten Demütigungen gegen Bayern München dies bei weitem die am wenigsten demütigende war." - The Guardian (Großbritannien)

"Der polnische Stürmer wechselte diesen Sommer von Bayern München zu Barcelona, ​​nachdem er seinen Abgang durchgesetzt hatte, sah aber so aus, als würde er immer noch für seine alte Mannschaft spielen, als er sich weigerte, den Ball ins Netz der Bayern zu stecken." - The Sun (Großbritannien)