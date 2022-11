Fast ganz souverän: Der FC Bayern gewinnt auch gegen Inter Mailand

Der FC Bayern gewinnt auch das letzte Gruppenspiel gegen Inter Mailand mit 2:0. Die stark veränderte Mannschaft profitiert dabei von einer strittigen Schiedsrichterentscheidung.

Es war eine Konstellation, wie sie dem FC Bayern wohl am liebsten sein dürfte: Die Münchner standen schon vor dem letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Inter Mailand als Erster fest – und das in einer Gruppe, die zu den schwereren der aktuellen Saison zählte. Ein gewisser FC Barcelona muss bekanntlich in der Europa League weitermachen. Das Aufeinandertreffen mit den als Zweiter feststehenden Mailändern hatte aber somit eher statistischen Wert, was sowohl Inter-Coach Simone Inzaghi (sieben Wechsel im Vergleich zum 3:0 gegen Genua) als auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann für eine Rotation nutzten.

FC Bayern schafft Rekord in der Champions League

Bei den Münchnern kamen Pavard, Stanisic, Sabitzer, Gravenberch und Coman für de Ligt, Davies, Goretzka, Musiala und Gnabry. Am Ende stand ein 2:0-Sieg, der sechste Sieg im sechsten Spiel und der 13. in Folge in der Gruppenphase – ein Rekord, den die Münchner immer weiter ausbauen. Vorstandschef Oliver Kahn sprach dem wieder erstarkten Team bei Amazon Prime vor Anpfiff ein Kompliment aus: „In dieser schwierigen Gruppe musst du von Beginn an konzentriert sein und das war die Mannschaft.“ Nun gehe es darum, zu zeigen, dass man auch auf der Bank top besetzt sei: „Du brauchst in dieser Saison 25 Mann auf Topniveau.“

Diesen Nachweis wollten die Roten auf dem Feld erbringen. Den ersten Aufreger gab es nach acht Minuten für Inter: Bei einem Schuss von Nicolo Barella riss Sadio Mané die Hände hoch – wohl eher, um sich zu schützen. Die Absicht – eines der zentralen Kriterien – war aber unstrittig. Nach Sichtung der Videobilder entschied Schiedsrichter Ivan Kruzliak aus der Slowakei aber etwas überraschend auf Ecke statt auf Strafstoß für Inter.

Die Bayern mit Spielkontrolle aber anfangs ohne Torchancen

Der FC Bayern gewann in der Folge zwar die Spielkontrolle, ohne allerdings zu Torchancen zu kommen. Die vielen Wechsel machten sich auf beiden Seiten bemerkt. Die erste große Chance hatte aber Inter: Bei einem langen Ball hob Stanisic das Abseits auf, der deutsche Nationalspieler Gosens brachte den Ball perfekt auf Lautaro Martinez. Der Argentinier brachte den Ball aber nicht im Tor unter (27.). Wie schon des Öfteren in dieser Champions-League-Saison war es eine Ecke, die den FC Bayern jubeln ließ: Eine Kimmich-Ecke fand den fast schon fahrlässig freistehenden Benjamin Pavard – und der Franzose nickte zum 1:0 ein (32.). Die Bayern schnupperten nun am zweiten Treffer und kamen ihm durch einen Distanzschuss von Coman recht nahe (45.).

Defensiv-Block des FC Bayern München steht konzentriert

Nach der Pause lag der Ball zwar schon im Ball der Bayern, der Treffer von Inter-Verteidiger Arcebi zählte aber wegen einer Abseitsposition nicht (47.). Der FC Bayern zeigte sich davon unbeeindruckt und kontrollierte weitgehend das Spiel und konnte sich auf einen konzentriert agierenden Defensiv-Block verlassen. Inter blieb bemüht und brachte mit Edin Dzeko (36 Jahre), Henrikh Mkhitaryan (33) und Hakan Calhanoglu (zarte 28) drei Namen, die die Herzen von Bundesliga-Romantiker höher schlagen lassen, aktuell aber nicht den allerhöchsten Standard darstellen. Der FC Bayern schickte hingegen mit Serge Gnabry und Jamal Musiala ein Duo aufs Feld, dem Gegenwart und Zukunft gehören. Letzterer hätte beinahe das 2:0 besorgt (69.). Letztlich war es aber ein Ü30-Kicker, der die Entscheidung besorgte: Eric Maxim Choupo-Moting – wer sonst? – wuchtete einen Ball aus 20 Metern ins Inter-Tor (71.). Es war das siebte Tor in Folge für den 33-Jährigen.

Bayern München Ulreich – Mazraoui (65. Musiala), Pavard, Upamecano (46. Davies), Stanisic – Kimmich – Gravenberch, Sabitzer – Coman (76. Wanner), Choupo-Moting (73. Tel), Mané (65. Gnabry)

Inter Mailand Onana – Darmian, de Vrij (76. Skriniar), Acerbi – Asllani – Bellanova, Barella (60. Mchitarjan), Gagliardini (60. Calhanoglu), Gosens – L. Martinez (60. Dzeko), Correa (76. Carboni)

Tore 1:0 Pavard (32.), 2:0 Choupo-Moting (72.) Zuschauer 75.000 (ausverkauft)