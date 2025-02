Der Auftakt ist gemacht: FC Bayern besiegt Werder Bremen

Leichter wird es in diesem Monat nicht mehr. Die Partie gegen den SV Werder Bremen am Freitagabend bildete den Auftakt zu einer Serie von Spielen, die für den FC Bayern möglicherweise schon über Wohl und Wehe dieser Saison entscheiden. Da die Bremer als respektabler Tabellenachter nach München reisten, war allerdings auch jene Aufgabe keine von jener Sorte, die sich im Schongang lösen lässt. Mit dem hatten es die Münchner vergangene Woche in der letzten halben Stunde gegen Kiel versucht – und so beinahe noch eine 4:0-Führung verspielt. Gegen die Bremer stand am Ende ein verdienter 3:0-Erfolg.

Die Münchner gingen die Partie mit der notwendigen Ernsthaftigkeit an, allerdings fehlte es eine Halbzeit lang an kreativen Momenten, um die neu formierte Werder-Abwehr vor nicht zu verteidigende Probleme zu stellen. Nachdem beim 1:0-Sieg gegen Mainz zuletzt in der Nachspielzeit die beiden Verteidiger Niklas Stark und Marco Friedl mit Gelbrot vom Platz gestellt worden waren, mussten die Werderaner umstellen. So rutschten Derrick Köhn und Amos Pieper in die Startelf. Betreut wurde die Mannschaft von Co-Trainer Patrick Kohlmann, der seinen Chef an er Seitenlinie vertrat. Ole Werner hatte sich in Mainz etwas zu vehement über die Platzverweise echauffiert, was ihm eine Sperre in München einbrachte.

FC Bayern gegen Werder Bremen: ereignisarme erste Halbzeit

Allzu viel Profit konnten die Bayern allerdings zumindest vor der Halbzeitpause nicht aus den doch für sie recht passablen Voraussetzungen schlagen. Zwar kombinierten sie sich immer wieder gefällig bis kurz vor den gegnerischen Strafraum – dort allerdings fehlte es an Ideen und Präzision. Zuletzt waren es eher Konzentrationsmängel, mit denen sich die Münchner ihre Arbeit selbst erschwerten. So kommt es, dass das 5:0 gegen Hoffenheim Mitte Januar das bislang einzige vollumfänglich überzeugende Spiel der Bayern in diesem Kalenderjahr ist.

Die Münchner werden daher selbst skeptisch auf die kommenden Wochen blicken. Schließlich geht es in der Champions League nun zwei Mal gegen Celtic Glasgow um den Einzug in Achtelfinale. Dazwischen wartet das Liga-Duell bei Bayer Leverkusen. Abgerundet wird der Februar schließlich noch mit Partien gegen Frankfurt und Stuttgart. Die Münchner also taten gut daran, in der zweiten Halbzeit die Schlagzahl zu erhöhen, um mit dem größtmöglichen Puffer in die kommenden Wochen zu starten.

Harry Kane bringt die Münchner gegen Werder Bremen in Führung

Es dauerte nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Sören Storks lediglich 24 Sekunden, ehe Harry Kane mit einem wuchtigen Schuss die Latte traf. Auch fortan drängten die Münchner energischer auf den Führungstreffer. Er fiel schließlich durch einen Elfmeter. Anthony Jung hatte den Ball unglücklich an den Arm bekommen, Storks pfiff – und Kane verwandelte in bekannter Manier (56.).

Den Münchnern war nun daran gelegen, den Bremern rasch den nächsten Wirkungstreffer zu verpassen, und hätte Kane nur drei Minuten nach dem 1:0 alleine vor Keeper Michael Zetterer den Ball nicht neben das Tor gesetzt, hätten die Bayern das Spiel mit der gebotenen Ernsthaftigkeit ruhig dem Schlusspfiff entgegenspielen können. So aber mussten die Münchner bis zur Schlussphase um den Sieg bangen. Erst als der kurz zuvor eingewechselte Leroy Sané nach feiner Vorarbeit von Konrad Laimer in der 82. Minute zum 2:0 einschob und erneut Kane seinen Job als Elfmeterschütze zum 3:0 erledigte, war der Sieg der Münchner sicher. Der Anfang ist gemacht. Leichter aber werden die Aufgaben der Bayern in den kommenden Wochen nicht.

FC Bayern Neuer – Boey (73. Laimer), Upamecano, Kim, Guerreiro (90. Stanisic)– Pavlovic (81. Goretzka), Kimmich – Olise, Musiala, Coman (81. Sané) – Kane Tore 1:0 Kane (56./HE), 2:0 Sané (82.), 3:0 Kane (90.+6/FE) Zuschauer 75.000