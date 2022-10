Pressestimmen: "Bayern stolpert durch die Liga und fegt durch Europa!"

Der FC Bayern hat bei Viktoria Pilsen wenig Mühe und spaziert durch die wohl schwerste Gruppe ins Achtelfinale der Champions League. Die Presse ist beeindruckt.

Der FC Bayern München ist nach vier Spieltagen vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Nach dem 4:2-Erfolg bei Viktoria Pilsen heißt es: Spiele, vier Siege. Beachtlich, war die Bayern-Gruppe C doch als die schwerste der Gruppenphase in der Königsklasse deklariert worden. Neben Pilsen sind auch der FC Barcelona und Inter Mailand mit von der Partie.

In Tschechien zeigten die Münchner eine weitere starke Leistung, wurden erst im zweiten Durchgang etwas nachlässig. Zur Pause hatte es dank Toren von Sadio Mané (10.), Thomas Müller (14.), Leon Goretzka (25. und 35.) bereits 4:0 für den deutschen Rekordmeister gestanden. Der vorzeitige Achtelfinaleinzug ist ein klares Zeichen an die Konkurrenz. In der Champions League scheint der FC Bayern in der Saison 2022/23 wieder ein Mitfavorit auf den Titel zu sein. Doch wie wird der nächste Bayern-Sieg in den Medien aufgefasst? Die Pressestimmen zusammengefasst.

Champions League: Pressestimmen zum FC Bayern bei Viktoria Pilsen

"Bayern baut sagenhaften CL-Rekord aus. Der FC Bayern hält sich auch im zweiten Spiel gegen Viktoria Pilsen schadlos. Damit baut der deutsche Rekordmeister seinen selbst aufgestellten Rekord weiter aus. Nach einem 5:0-Erfolg am dritten Spieltag gegen Viktoria Pilsen hatte der deutsche Rekordmeister Real Madrid bereits in der Vorwoche überflügelt und verlängerte seine Serie ungeschlagener Gruppenspiele auf 31." – Sport1

"Eine Halbzeit für die Seele. Gegen den deutlich unterlegenen tschechischen Meister Pilsen gewinnt der FC Bayern 4:2. Wie viele Spieler den Münchnern fehlten, wurde erst nach der Pause sichtbar." – Süddeutsche Zeitung

"Goretzka-Gala & Müller-Schreck. Bayern stolpert durch die Liga – und fegt durch Europa!Der Rekordmeister, national nur Tabellendritter hinter Union und Freiburg, spaziert zu einem lockeren 4:2 in Pilsen – vierter Sieg im vierten Champions-League-Spiel. Weil Barcelona gleichzeitig nur 3:3 gegen Inter spielt, ist das Achtelfinale schon jetzt sicher!" –Bild

"Doppelter Goretzka bringt Bayern in Pilsen früh auf Kurs. Dank des 4:2-Erfolgs bei Viktoria Pilsen steht der FC Bayern - weil sich parallel Inter und Barcelona 3:3 trennten - vorzeitig im Achtelfinale der Champions League. Nach überlegener erster Hälfte verlor der FCB in Tschechien nach der Pause ein wenig den Rhythmus." – kicker

"'Chapeau': Bayern feiern Weiterkommen 'in schwerster Gruppe'. Nach dem 4:2 in Pilsen haben die Bayern das erste Ziel in Europa bereits erreicht - und das in einer Gruppe mit Barcelona und Inter Mailand. Der Blick geht aber jetzt erstmal auf die Bundesliga." – Welt

Viktoria Pilsen - FC Bayern München: Internationale Pressestimmen zur Champions League

Spanien:

"Bayern spaziert ins Achtelfinale. Die deutsche Mannschaft hat sich bereits qualifiziert und ist nur noch einen Punkt vom Gruppensieg entfernt. Am nächsten Spieltag besuchen sie das Camp Nou." – As

"Mit vielen Toren in Pilsen ziehen die Bayern ins Achtelfinale ein. Goretzkas Doppelpack bringt die Deutschen in der Doosan-Arena auf Kurs." – Marca

Österreich:

"Bayern reichen starke 35 Minuten zu Sieg in Pilsen. Deutschlands Fußball-Serienmeister Bayern München hat in der Champions League mit einem 4:2 bei Viktoria Pilsen einen weiteren Rekord aufgestellt! Die Münchner feierten am Mittwoch den elften Sieg in der Gruppenphase hintereinander und stehen damit fix im Achtelfinale." – Krone

England:

"PLZENT EVENING. Deutsche ins Achtelfinale – durch Tore von Mané, Müller und zwei von Goretzka." – The Sun

"Der FC Bayern München hat Viktoria Pilsen mit 4:2 besiegt und damit die K.o.-Phase der Champions League erreicht, nachdem er den tschechischen Meister in der ersten Halbzeit gnadenlos ausgekontert hatte." – The Guardian