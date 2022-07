"Starkes Zeichen": Serge Gnabry verlängert beim FC Bayern bis 2026

Bei der Teampräsentation hat der FC Bayern bekannt gegeben, dass der deutsche Nationalspieler bis 2026 verlängert hat. Das war zwischenzeitlich nicht sicher.

Rechtzeitig zur Team-Präsentation und kurz vor der Abreise ins USA-Trainingslager hat der FC Bayern Fakten innerhalb des Kaders geschaffen: Während Robert Lewandowski zum FC Barcelona wechselt , geht Serge Gnabry den anderen Weg: Der Nationalspieler, dessen Kontrakt ebenfalls bislang noch bis 2023 gelaufen wäre, hat bis 2026 beim deutschen Rekordmeister verlängert. Bei der Vorstellung des neuen Kaders - bei dem Lewandowski bereits fehlte - lief Gnabry mit der Rückennummer 2026 auf.

Die Verhandlungen zwischen dem FCB und dem Profi hatten sich über Monate gezogen - und zwischenzeitlich hatte es nicht danach ausgesehen, als ob der 27-Jährige gewillt ist, in München bleiben zu wollen. Noch Anfang Juni hatte Gnabry betont, dass es nicht nur um finanzielle Inhalte bei den Gesprächen gehe und angedeutet, dass es ihm - ähnlich wie Lewandowski - um Wertschätzung gehe: "Es ist ein Mix aus allem. Es gibt auch andere Dinge, die eine große Rolle spielen." Zu den Gerüchten um Sadio Mané, die sich letztlich als korrekt darstellten, wollten Gnabry gar nichts sagen. Die beiden teilen sich nicht nur die Berateragentur, sondern fühlen sich auch jeweils auf den offensiven Außenpositionen am wohlsten.

Das scheint vergessen, wie Gnabry in der offiziellen Stellungnahme des Vereins mitteilte: "Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich als Spieler für die nächsten Jahre will – und kam zu dem Schluss: Ich will beim FC Bayern bleiben, hier wieder alles gewinnen und etwas erleben – vor allem noch einmal den Champions League-Titel feiern, aber diesmal mit unseren Fans." Es sei etwas Besonderes, weil er "hier mit meinen Freunden auf höchstem Level zusammenspielen" könne. Der Hunger auf große Titel "geht nicht weg", so Gnabry.

Bayern-Präsident Hainer: "Einmal mehr ein starkes Zeichen"

Bayerns Präsident Herbert Hainer sieht die Personalie als Signal an die Konkurrenz: "Es ist einmal mehr ein starkes Zeichen, dass ein Spieler wie Serge Gnabry seine Zukunft beim FC Bayern sieht. Er hat hier alles gewonnen und identifiziert sich so mit dem Club, dass er weitere Kapitel der Vereinsgeschichte prägen will. Wenn er am Ball ist, ist es ein Hochgenuss. Mit ihm, Sadio Mané, Thomas Müller, Kingsley Coman, Leroy Sané und Jamal Musiala hat der FC Bayern auf den offensiven Außenbahnen herausragende Optionen, die sich im internationalen Spitzenfußball mehr als sehen lassen können." (eisl)

