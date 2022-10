Bayern lässt dem SC Freiburg beim 5:0 keine Chance

Der FC Bayern gewinnt gegen Freiburg 5:0 und scheint nun endgültig in der Saison angekommen zu sein. Für den FC Augsburg ist das keine gute Nachricht.

Für die Konkurrenz lässt das nichts Gutes erahnen. Die Münchner haben am Sonntagabend trotz einiger Umbaumaßnahmen in der Startelf einen souveränen 5:0-Sieg gegen den SC Freiburg gefeiert und die Breisgauer vom zweiten Tabellenplatz verdrängt. Der Abstand auf das Überraschungsteam Union Berlin an der Spitze beträgt zwar weiterhin vier Zähler, aber die Bayern scheinen nun endgültig in der Saison angekommen zu sein.

Obwohl Trainer Julian Nagelsmann auf den verletzten Thomas Müller (muskuläre Probleme) verzichten musste und aus freien Stücken den formstarken Jamal Musiala auf die Bank setzte, dominierten die Münchner die Freiburger über die komplette Spielzeit. Etwas überraschend stand Eric-Maxim Choupo-Moting in der Startelf. Der 33-Jährige rechtfertigte das Vertrauen mit einer starken Leistung, leitete den ersten Treffer von Serge Gnabry (13.) mit ein und erzielte das 2:0 nach einem Pass von Leroy Sané selbst (33.).

FC Bayern macht Sieg gegen Freiburg schnell klar

Das Spiel schien schon früh entschieden. Doch das war ja schon vergangene Woche der Fall gewesen – ehe die Dortmunder den Münchnern den Erfolg in der Nachspielzeit entrissen. Gegen die Freiburger ließen die Münchner keine Zweifel aufkommen. Leroy Sané erzielte schnell in der zweiten Halbzeit den dritten Treffer (53.) und Sadio Mané ließ zwei Minuten später das 4:0 folgen. Den Endstand stellte der eingewechselte Marcel Sabitzer in der 80. Minute her. Am Mittwoch steht im Pokal beim FC Augsburg bereits die nächste Partie an – gegen jenen Gegner, der die Münchner vor einem Monat aus der Bahn geworfen hatte.

Tore 1:0 Gnabry (13.), 2:0 Choupo-Moting (33.), 3:0 Sané (53.), 4:0 Mané (56.), 5:0 Sabitzer (80.) Zuschauer 75.000

