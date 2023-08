Premiere für den Rekordtransfer: Harry Kane steht gegen Leipzig im Bayern-Kader

Harry Kane steht an seinem ersten Arbeitstag im Kader, aber noch nicht in der Startelf der Bayern. Im Supercup gegen Leipzig könnte ihm eine Premiere gelingen.

Kane, Kane, Kane - alles drehte sich in den vergangenen Stunden beim FC Bayern um den Topstürmer, den der FC Bayern von den Tottenham Hotspurs losgeeist hatte. Am Samstagmorgen gab der FC Bayern auch formal bekannt, was seit Freitag klar schien:. Harry Kane, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft,schießt in den kommenden vier Jahren seine Tore für die Münchner. Für einen Sockelbetrag von etwa 100 Millionen Euro plus möglicher Boni wechselte der 30-Jährige den Klub und ist damit der teuerste Bundesliga-Profi aller Zeiten

Und Kane - soviel steht nun auch fest - wird am Samstagabend auch gleich seine Premiere für den deutschen Rekordmeister geben. Nach einer ersten Trainingseinheit am Vormittag mit den neuen Kollegen beorderte ihn Trainer Thomas Tuchel gleich in den Kqder für das Supercupspiel gegen RB Leipzig (20.45, live auf DAZN und Sat.1). Den Anpfiff wird Kane noch auf der Bank erleben, aber sehr wahrscheinlich als Einwechselspieler zum Einsatz kommen. Damit könnte ihm gleich in seinem ersten Spiel etwas gelingen, das ihm in seiner gesamten Zeit in London stets verwehrt blieb: ein Titel. Siegt Meister Bayern gegen Pokalsieger Leipzig, wäre das der erste Titel in der Vita des Stürmers. Individuelle Auszeichnungen hat Kane bereits gesammelt, wurde etwa mehrfach Torschützenkönig der englischen Premier League oder gewann die Auszeichnung auch bei der WM 2018 in Russland; einen Mannschaftstitel sucht man bisher vergebens bei ihm.

Mit Tottenham holte Harry Kane bislang bestenfalls zweite Plätze

Sehr wahrscheinlich dürfte die Aussicht auf Titel auch ein entscheidendes Argument für Kane gewesen sein, seinen Herzens - und Ausbildungsclub Tottenham nun endlich zu verlassen. Mit den Spurs holte er bislang maximal zweite Plätze, unterlag etwa 2019 im Finale der Champions League dem FC Liverpool. In der abgelaufenen Saison lieferte Kane zwar wieder fleißig seine Tore - 30 waren es diesmal, nur Erling Haaland war mit 36 Treffern besser - seine Spurs liefen aber nur auf Rang acht ein und verpassten damit die Qualifikation fürs internationale Geschäft völlig.

Das sieht bei den Bayern völlig anders aus. Der Meistertitel in der Bundesliga scheint für den elffachen Serienmeister auch diesmal wieder die Mindestvorgabe zu sein - Kane soll aber viel mehr bewirken und den deutschen Spitzenclub auch in der Champions League zu einem Titelkandidaten machen. "Wir sind ein bisschen All-in gegangen", befand Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bezüglich des Rekordtransfers. Zugleich bekommt der FCB mit Kane auch einen der besten Mittelstürmer der Welt - und das kann er schon in seiner ersten Partie für die Münchner zeigen und mit einem Titel krönen.

