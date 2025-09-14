Und alle haben sich wieder lieb

Josef Ackermann vielleicht noch. Da lief das Debüt ähnlich miserabel. Das frech in die Luft gestreckte Victory-Zeichen vor Gericht kam so gar nicht gut an. Am Ende wurde das Verfahren eingestellt, Ackermann musste 3,2 Millionen Euro zahlen. So teuer kommt Aboubaka Soumahoro sein Debüt für den Hamburger SV freilich nicht, dem 20-Jährigen wird sein erster Bundesliga-Auftritt allerdings auch noch lange in Erinnerung bleiben.

Nach 35 Sekunden entwischte ihm erstmals Michael Olise, was Soumahoro zu einem Foul verleitete und ihm beim ersten Auftritt schnell die erste Gelbe Karte einbrachte. Rund 25 Minuten später zuckte seine Hand zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt gen Ball, was den Bayern einen Handelfmeter einbrachte und Soumahoro selbst an den Rande eines Platzverweises.

Der FC Bayern lässt es in der zweiten Halbzeit ruhiger angehen

„Wenn man so ins Spiel startet, wird die schwierige Aufgabe nicht unbedingt leichter“, fasste HSV-Trainer Merlin Polzin die Anfangsphase zusammen, was gleichfalls für die gesamte Hamburger Mannschaft wie auch im Speziellen für den armen Soumahoro galt. Zur Pause musste er in der Kabine bleiben. Oder durfte. Elf andere Hanseaten mühten sich weiter gegen den FC Bayern und dürften froh gewesen sein, dass es die Münchner nach der fulminanten ersten Halbzeit ruhiger angehen ließen.

Hätten sie weiter die Geschwindigkeit des ersten Durchgangs angeschlagen, hätten die Hamburger München nicht im Glauben verlassen können, gerade noch einmal um eine heftige Packung drumherum gekommen zu sein. So aber sprach Polzin davon, sein Team habe in Hälfte zwei „ein anderes Gesicht gezeigt“ - verwies aber auch darauf, dass der Gegner wohl „einen Gang zurückgeschaltet“ habe.

Vincent Kompany wollte das zwar nicht bestätigen, meistens aber sagen Taten ja mehr als Worte. So nahm er beispielsweise bereits in der Halbzeit seinen derzeit groß aufspielenden Offensivspieler Serge Gnabry vom Feld, um ihn für die Mittwochs-Partie in der Champions League gegen den FC Chelsea zu schonen. Gegen den HSV hatte Gnabry mit einem fulminanten Schuss aus spitzem Winkel die frühe Führung erzielt (3.) und später noch den von Harry Kane verwandelten Elfmeter herausgeholt. Gnabry dürfte zu jenen Spielern im Kader der Münchner gehören, die gar nicht so unglücklich darüber sind, dass der Verein verhältnismäßig zurückhaltend auf die Abgänge und Verletzungen im Offensivbereich reagiert hat.

Gnabry wurde schon mehrfach eine bald endende Zeit in München prophezeit und zeitweise hätten die Bayern auch wenig dagegen einzuwenden gehabt, wenn der Nationalspieler den Verein verlassen hätte. Doch der 30-Jährige fühlt sich samt seines hoch dotierten Vertrages wohl beim deutschen Meister. Am Ende der Saison endet nun sein Vertrag und nach neuestem Stand dürfte dem Klub daran gelegen sein, ihn zu verlängern. „Das hat Serge letztes Jahr schon gezeigt und das zeigt er jetzt wieder mit einer extrem kurzen Vorbereitung. Und dass Serge ein außergewöhnlicher Spieler sein kann, das hat er glaube ich jetzt nachhaltig bewiesen“, lobte Sportvorstand Max Eberl Gnabry. In der vergangenen Saison lobte er den Offensivmann freilich nicht derart öffentlichkeitswirksam.

Gerade passt relativ viel beim FC Bayern

Eberl kann sich nun kurz einen Moment der Zufriedenheit gönnen. Neuzugang Luis Diaz fügt sich sofort ins Münchner Spiel ein, im zentralen Mittelfeld zeigt Aleksandar Pavlovic nicht nur aufgrund seines Tore (9.), dass er wunderbare Fähigkeiten hat. Lennart Karl bewies gegen den HSV nach seiner Einwechslung mit jedem seiner Dribblings, dass es aus Münchner Sicht vernünftig ist, ihm einen Kaderplatz zu reservieren. Und schließlich kamen auch noch die Neuzugänge Nicolas Jackson und Tom Bischof zu ihren ersten Einsätzen für den FC Bayern. Beide deuteten an, dass sie in dieser Saison noch eine wichtige Rolle für den FC Bayern spielen könnten. Von so einem Debüt konnte Soumahoro nur träumen.

Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano (46. Guerreiro (63. Bischof)), Tah, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry (46. Jackson), Luis Díaz (76. Boey) - Kane (64. Karl) Tore: 1:0 Gnabry (3.), 2:0 Pavlovic (9.), 3:0 Kane (26./Handelfmeter), 4:0 Luis Díaz (29.), 5:0 Kane (62.)