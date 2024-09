Nach Leipzig-Desaster: Das sind die fünf Baustellen des FCA

Nach dem 0:4 (0:2) bei RB Leipzig und vier Punkten in fünf Spielen ist klar: Der FC Augsburg hat in der Fußball-Bundesliga einen Fehlstart hingelegt. Vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) steht die Mannschaft von Trainer Jess Thorup gehörig unter Druck. Diese Baustellen muss der 54-jährige Däne schließen, um ein weiteres Abrutschen in der Tabelle zu verhindern.

