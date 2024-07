Einreise-Hickhack, Safari, Neuzugänge: Das ist beim FC Augsburg in Südafrika los

Eine knappe Woche ist der FC Augsburg bislang in seinem Trainingslager in Südafrika im Einsatz - und bislang dominierte vor allem ein Thema: Das Einreise-Hickhack um Nediljko Labrovic und Kristijan Jakic. Die beiden Kroaten schafften es zwar wie der Rest der Mannschaft nach über München und Dubai Johannesburg. Dort stellten sich die südafrikanischen Einreisebehörden aber quer. Am Ende ging es über Dubai zurück nach Frankfurt. Unser FCA-Reporter Johannes Graf, der die Mannschaft nach Südafrika begleitet hat, berichtet in unserem Podcast „Viererkette“ über die Turbulenzen bei der Anreise - und in welcher Zwickmühle sich der FC Augsburg dabei befindet. Zugleich gibt es aber auch sportliche Themen: von Neuzugängen, Abgängen und einem nur mäßig begeistertem Trainer Jess Thorup.

Denn mit der Leistung seiner Mannschaft im Testspiele gegen den Young Africans SC am Samstag war der Däne nur bedingt angetan, wie Graf im Podcast verrät. Nach einer frühen Führung durch Mads Pedersen stand zwar am Ende ein 2:1-Sieg. Der war aber nicht wirklich souverän. Die Ansage des Dänen: Das zweite Testspiel, das am Samstag um 15 Uhr gegen den südafrikanischen Erstligisten TS Galaxy angesetzt ist, darf gerne mit etwas mehr Engagement geführt werden.

Transfers: Beim FC Augsburg stehen noch einige Abschiede an

Zur Wahrheit gehört es aber auch, dass Thorup bislang weit davon entfernt ist, seine ideale Mannschaft aufs Feld schicken zu können - und das nicht nur deswegen, weil mit den beiden kroatischen Neuzugängen zwei wichtige Spieler fehlen. Auch die ersehnten neuen Außenverteidiger sind bislang nicht verpflichtet worden. Zudem ziehen sich die Abgänge von Felix Uduokhai und Ruben Vargas noch, auch ein Abgang von Niklas Dorsch steht im Raum. Immerhin: Mit dem Transfer von Dimitrios Giannoulis zeichnet sich die Verpflichtung eines Linksverteidigers ab, der Grieche könnte noch während des Trainingslagers zur Mannschaft stoßen. Alle weiteren Details gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.