Spaniens Sieg ist ein Triumph der Mannschaft

Die spanische Mannschaft hatten vor dem Turnier nur wenige genannt, wenn es um den möglichen neuen Europameister ging. Das änderte sich jedoch schlagartig, nachdem die Iberer die ersten Spiele bei diesem Turnier absolviert hatten. Kein anderes Team trat derart organisiert, zielstrebig und mit einem so klar erkennbaren Plan auf. Spanien ist ein würdiger Europameister, hat mit Rodri den wohl besten Spieler des Turniers und mit dem mittlerweile 17-jährigen Lamine Yamal die Sensation dieser EM im Kader.

SpanTrainer Luis de la Fuente entwickelte den Ballbesitzfußball

Und dennoch ist die individuelle Klasse Spaniens nicht so ausgeprägt wie bei den Engländern, bei denen auch die Spieler aus der zweiten Reihe noch Topstars sind. Während der 38-jährige Jesus Navas nochmals in Spaniens Kader stand, schaffte es Superstar Jack Grealish von Manchester City nicht mal in Englands EM-Team.

Trainer Luis de la Fuente entwickelte den Ballbesitzfußball, das typische Tiki-Taka, weiter. Spanien kann jetzt auch gefährlich umschalten. Dabei helfen gewachsene Strukturen: Viele seiner Spieler kennt der Coach noch aus seiner Zeit bei der U21. Dass diese Automatismen wertvoller sein können, als überall große Stars zu haben, zeigte Spanien bei der EM.