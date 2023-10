Fußball

18:12 Uhr

Armani oder Adidas – dieses Statement geben Trainer mit ihrer Kleidung ab

Plus Die Bundesliga ist für manche ein Laufsteg. Zumindest für einige Trainer gilt das. Welcher Trainer welchen Stil verkörpert.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Wenn der FC Augsburg und der VfL Wolfsburg aufeinandertreffen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky), könnte es durchaus stilvoll zugehen. Das bedingt sich womöglich weniger in den sportlichen Darbietungen auf dem Rasen, sondern im äußeren Erscheinungsbild der beiden Trainer. Sowohl Augsburgs Jess Thorup als auch Nico Kovac verleihen einem Bundesligaspiel durch ihr Gewand eine gewisse Eleganz. Sie präsentieren sich – und repräsentieren indirekt den Verein. Doch was sagt der Kleidungsstil an der Seitenlinie eigentlich aus? Und wie unterscheiden sich die Trainer in der Liga?

Anzug Als Jess Thorup zu seiner ersten Pressekonferenz beim FC Augsburg erschien, staunten die Medienvertreter. Ungewohnt wirkte, dass sich ein Trainer mit Hemd, Weste, Krawatte und Anzug in Augsburg vorstellt. Beim ersten Spiel in Heidenheim blieb Thorup dem Anzug treu, legte aber Weste und Krawatte ab. Fragen nach dem Äußeren blieben nicht aus. Thorup antwortete entspannt: "Heute war es so ein wichtiges Spiel: Da habe ich gesagt, jetzt muss ich mal etwas Schönes anziehen." Der 53-Jährige passte sein Outfit dem Anlass an. Ob bewusst oder nicht – er lebte seinen Spielern vor, dass das erste Spiel unter seiner Regie etwas Besonderes war. Stilberater Andreas Rose, der in seinem Style-Blog Trends der internationale Modeszene einordnet, hat das Spieltags-Outfit überzeugt: Im feinen Zwirn zeige der Däne "modische Trainer-Credibility an der Seitenlinie", er wirke auf eine sportliche Art "klassisch elegant". Entscheidend für die Wahl der Kleidung sollten weniger die gefühlten Erwartungen anderer sein als die eigene Vorstellung, meint der Frankfurter Modeexperte. "Gut gewählte Kleidung lenkt nicht ab, sie trägt die Persönlichkeit nach außen. Thorup wirkt darin frisch und beherzt. Wie on-geknipst. Fazit: smarter move."

