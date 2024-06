FCA-Trainer Thorup vor dem Duell gegen Deutschland: "Wir Dänen unterschätzen uns nicht"

Der dänische Trainer des FC Augsburg kennt viele Nationalspieler noch bestens aus gemeinsamen Zeiten und findet deren Optimismus gut. Wer für ihn der Schlüsselspieler ist.

Jess Thorup genießt den Sommer in Kopenhagen. Der dänische Trainer des FC Augsburg ist derzeit auf Heimatbesuch in der Stadt, in der sein Sohn und seine Tochter leben. Eines gehört zum Stadtbild dazu: die EM. "Es gibt eine Euphorie. An vielen Orten sind große Leinwände aufgebaut, an denen sich die Menschen treffen und die Spiele verfolgen." Umso größer war der Jubel, als sich Dänemark ins Achtelfinale zitterte - mit einem 0:0 gegen Serbien zwar, aber immerhin.

Während in Deutschland die Kritik an der Art und Weise dominieren würde, sind seine Landsleute etwas weniger kritisch, sagt Thorup: "Das erste Ziel war es, weiterzukommen. Spielerisch war es bislang nicht die beste EM der Dänen. Aber wir lieben es, unsere Nationalmannschaften in allen Sportarten zu unterstützen."

Vor Deutschland - Dänemark: FCA-Trainer Thorup begrüßt mutigen Ansatz

Das wird auch am Samstagabend der Fall sein, wenn die Dänen in Dortmund gegen die deutsche Auswahl antreten (21 Uhr, ZDF). Die Dänen scheinen die Aufgabe gegen den Gastgeber und einen der Turnierfavoriten mit der landestypischen Lässigkeit anzugehen. Sinngemäß lautet die: "Warum soll das nicht klappen?" Jannik Vestergaard, der in der Bundesliga unter anderem für Bremen und Gladbach spielte, sagte, dass gegen die DFB-Elf "alles möglich" sei, das habe die Partie gegen die Schweiz gezeigt. Für Thorup der richtige Ansatz: "Wir Dänen unterschätzen uns nicht, auch wenn wir jetzt gegen das große Deutschland spielen."

Mit einem ähnlichen Ansatz hatte Thorup den kriselnden FC Augsburg in die Spur gebracht, während sein Landsmann Bo Henriksen Mainz mit einer großen Portion Danish Dynamite vor dem Abstieg gerettet hatte. Dänische Trainer scheinen allgemein im Trend zu sein: In der kommenden Saison wird es mit Bo Svenson, der bei Union Berlin unterschrieb, einen dritten dänischen Bundesliga-Coach geben. Für Thorup ist das eine große Ehre: "Als Däne schaust du immer nach Deutschland, du siehst dir das 'Sportstudio' und die 'Sportschau' an." Auch bei der EM hat Thorup alle drei Auftritte des deutschen Teams gesehen. Sein Fazit: "Die ersten beiden Spiele waren richtig gut, vor allem das 5:1 gegen Schottland. Gegen die Schweiz hat man gesehen, dass sie sich auch schwertun können. Letztlich sind sie aber zurecht Gruppenerster geworden."

Thorup: "Wenn Christian Eriksen ein gutes Spiel macht, spielt Dänemark gut"

Als chancenlos erachtet Thorup seine Landsleute aber eben nicht: "Dänemark muss gut gegen den Ball arbeiten, die guten deutschen Individualisten abschirmen. Offensiv müssen sie besser arbeiten als das zuletzt der Fall war." Dass die Mannschaft das kann, davon ist Thorup fest überzeugt – zumal er mit vielen heutigen Nationalspielern zusammengearbeitet hat. Vestergaard oder Andreas Christensen etwa aus seiner Zeit als dänischer U21-Nationalcoach (2013-2015). Beim FC Kopenhagen (2020 - 2022) förderte er den heutigen Wolfsburger Jonas Wind oder Rasmus Hojlund, der bei Manchester United spielt.

Der wichtigste Spieler ist aber ein anderer, findet Thorup: "Es hoffen alle auf Tore von Hojlund. Aber wenn Christian Eriksen ein gutes Spiel macht, spielt Dänemark gut. Er ist mit seiner Übersicht wichtig, ihn suchen alle Spieler auf dem Platz." Die schlimmen Szenen vor drei Jahren, als Eriksen im Stadion von Kopenhagen nach einem Herzstillstand um sein Leben kämpfte, hat auch Thorup noch vor Augen: "Ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen, es war schlimm. Dass Christian wieder spielen kann, freut mich ungemein – erst recht, dass er nun seit Kurzem auch Rekordnationalspieler unseres Landes ist."

FCA-Trainer Jess Thorup glaubt an Deutschland als Europameister

Wie das Spiel nun ausgeht? Thorup hofft natürlich auf einen dänischen Erfolg – auch wenn er zugibt, im Zwiespalt zu sein: "Ich habe Deutschland vor dem Turnier als Europameister getippt. Sie haben einfach eine gute Mannschaft. Daran glaube ich eigentlich immer noch, auch wenn ich natürlich Dänemark am Samstag die Daumen drücke." Ein bisschen FCA steckt übrigens auch bei der dänischen Auswahl: Standardtrainer Lars Knudsen, dessen Vertrag beim Bundesligisten nach der Saison ausgelaufen war, ist in selber Funktion beim dänischen Nationalteam dabei.