Vertrag bis 2027: Der BVB holt Nationalspieler Nico Schlotterbeck

Nun ist der Deal fix: Borussia Dortmund verstärkt sich zur neuen Saison mit Nationalspieler Nico Schlotterbeck. Ein Schnäppchen ist der Transfer nicht.

Borussia Dortmund bereitet den Angriff auf Serienmeister FC Bayern München vor - und hat nun mit Nico Schlotterbeck einen der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt verpflichtet. Wie der BVB nun bekannt gab, kommt der 22-jährige Innenverteidiger vom SC Freiburg nach Dortmund und hat dort einen Vertrag bis zum Jahr 2027 unterzeichnet.

Ein Schnäppchen ist die Verpflichtung für den BVB nicht: Als Ablöse standen zuletzt rund 25 Millionen Euro im Raum. Die Sockelablöse soll bei 20 Millionen Euro liegen, weitere 5 Millionen können durch Boni hinzukommen.

Schon mit der Süle-Verpflichtung hatte der BVB Aufsehen erregt

Schlotterbeck hat am Montag den offiziellen Medizincheck beim Bundesliga-Zweiten überstanden. Über den Wechsel war bereits über Wochen spekuliert worden - nun schafften alle Seiten Klarheit. Schlotterbeck spielt mit dem SC Freiburg, aktuell auf Platz vier der Bundesliga, eine herausragende Saison und steht mit dem Klub noch im Finale um den DFB-Pokal. Vor allem seine Kopfballstärke und seine gute Spieleröffnung machten den Innenverteidiger zu einer der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt.

Vor wenigen Wochen hatte der BVB schon mit der Verpflichtung von Niklas Süle für Aufsehen gesorgt. Der Innenverteidiger ist ebenfalls Nationalspieler und kommt ablösefrei vom FC Bayern. Gut möglich, dass Süle und Schlotterbeck bei der WM 2022 in Katar die Innenverteidigung der deutschen Nationalmannschaft bilden werden.

Sebastian Kehl, der den bisherigen Sportdirektor Michael Zorc in wenigen Wochen beerben wird, wird in der Stellungnahme des Klubs wie folgt zitiert: "Nicos Weg erinnert mich an meinen eigenen, denn auch ich kam als junger Nationalspieler in seinem Alter aus Freiburg zum BVB. Ich hoffe, dass Dortmund für ihn genauso wie damals für mich zur neuen Heimat wird."

Der SC Freiburg hat schon Ersatz für Schlotterbeck gefunden

Schlotterbeck, der bislang 53 Bundesligaspiele und zwei Partien für die deutsche Nationalmannschaft bestritt, sagte zum Wechsel: "Es ist mir wichtig, mich auf der Zielgeraden der Saison voll und ganz auf die ausstehenden drei Spiele mit dem SC Freiburg, die wir hoffentlich erfolgreich bestreiten werden, konzentrieren zu können. Danach freue ich mich auf die neuen Aufgaben mit dem BVB."

Als Kandidat für den Ersatz von Schlotterbeck scheint auch der SC Freiburg vorgesorgt zu haben. Offenbar steht eine Rückkehr von Nationalspieler Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach kurz bevor. Ginter war 2014 wie jetzt Schlotterbeck zum BVB gewechselt, ging aber 2017 nach Mönchengladbach. (eisl)