Auslosung der Europa League: Losglück für Bayer Leverkusen

Einen Tag nach der Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase erfahren auch die Teilnehmer der Europa League ihre Gegner. Bayer Leverkusen erwischt eine leichte Gruppe.

Welche beiden Mannschaften werden am 24. Mai 2024 im Aviva Stadium in das Finale der Uefa Europa League antreten? Das wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Zunächst findet aber bis Mitte Dezember die Gruppenphase statt, die am Freitag in Monaco ausgelost wurde – unter anderem mit den beiden deutschen Teilnehmern SC Freiburg und Bayer Leverkusen.

Europa League: Das sind die Gegner für Freiburg und Leverkusen

Der deutsche Vorjahres-Fünfte SC Freiburg bekommt es mit dem amtierenden Conference-League-Sieger West Ham United aus England, Olympiakos Piräus aus Griechenland und dem serbischen Verein Backa Topola zu tun – ein hartes Los.

Bayer Leverkusen belegte in der Bundesliga-Saison 2022/23 den sechsten Rang und darf aufgrund des Leipziger DFB-Pokal-Sieges in der Europa League antreten. Dort treten sie gegen den aserbaidschanischen Verein Qarabag Agdam, Molde aus Norwegen an.

Die ominöse "Todesgruppe" des diesjährigen Wettbewerbes dürfte zweifelsfrei die Gruppe B sein. Neben Ajax Amsterdam spielen Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion und AEK Athen um den Gruppensieg.

Das sind die Gruppen der Uefa Europa League 2023/2024:

Gruppe A: West Ham United ( England ), Olympiakos Piräus ( Griechenland ), SC Freiburg , Backa Topola ( Serbien )

( ), ( ), , Backa Topola ( ) Gruppe B: Ajax Amsterdam (Niederlande), Olympique Marseille (Frankreich), Brighton & Hove Albion (England), AEK Athen (Griechenland)

Gruppe C: Glasgow Rangers (Schottland), Betis Sevilla (Spanien), Sparta Prag (Tschechien), Aris Limassol (Zypern)

Gruppe D: Atalanta Bergamo (Italien), Sporting Lissabon (Portugal), Sturm Graz (Österreich), Raków Częstochowa (Polen)

Gruppe E: FC Liverpool (England), Linzer ASK (Österreich), Union Saint-Gilloise (Belgien), FC Toulouse (Frankreich)

Gruppe F: FC Villarreal (Spanien), Stade Rennes (Frankreich), Maccabi Haifa (Israel), Panathinaikos Athen (Griechenland)

Gruppe G: AS Rom (Italien), Slavia Prag (Tschechien), Sheriff Tiraspol (Moldau), FC Servette (Schweiz)

Gruppe H: Bayer Leverkusen, Qarabag Agdam (Aserbaidschan), Molde FK (Norwegen), BK Häcken (Schweden)

