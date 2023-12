Europa League Auslosung zur K.o-Runde 2023/24: Übertragung, Teams und Lostöpfe

Europa League Auslosung Play-offs zur K.o-Runde 2023/24: Hier kommen die Infos rund um Termin, Übertragung im TV und Stream, Teams und Lostöpfe.

Die UEFA Europa League ist ein jährlicher Fußballwettbewerb für europäische Vereinsmannschaften, der von der Union of European Football Associations (UEFA) organisiert wird. Der Wettbewerb erstreckt sich üblicherweise vom Sommer bis zum folgenden Frühling und umfasst Teams aus verschiedenen europäischen Ländern. Die Teilnahmeberechtigung der Vereine basiert auf ihrer Leistung in den jeweiligen nationalen Ligen und Pokalwettbewerben. Mannschaften, die in ihren nationalen Ligen schlechter abschneiden oder in der Gruppenphase der UEFA Champions League ausscheiden, nehmen oft an der Europa League teil.

Europa League Auslosung Play-offs zur K.o-Runde 2023/24: Termin

Die UEFA hat die Auslosung zur Ko-Runde der Europa League 2023/24 für Montag, den 18. Dezember 2023, um 13 Uhr angekündigt.

Übertragung Europa League Auslosung Play-offs zur K.o-Runde 2023/24 im TV und Stream

Sky Sport News überträgt die Auslosung der Europa League live im TV. Außerdem lässt sich auf skysport.de und in der Sky Sport App kann die Auslosung zu den Play-offs zur K.o-Runde der Europa League auch live im Stream verfolgen. Die Sky -Übertragung beginnt ab 13.00 Uhr. Vorher findet bereits die Auslosung für die Champions League statt. Die Auslosung kann man außerdem kostenlos im Livestream auf uefa.com verfolgen.

Europa League Auslosung zur K.o-Runde 2023/24: Die Teams

An der Auslosung nehmen die 16 Teams teil, die aus der Gruppenphase der Europa League als auch der Champions League stammen. Diese Teams sind laut UEFA für die Ko.-Phase qualifiziert:

Freiburg (GER)

(GER) West Ham (ENG)

(ENG) Marseille (FRA)

(FRA) Brighton (ENG)

Bergamo (ITA)

(ITA) Sporting (POR)

(POR) Liverpool (ENG)*

(ENG)* Rennes (FRA)

(FRA) Villareal ( ESP )

) Slavia (CZE)

Roma (ITA)

Leverkusen (GER)*

*Bestätigt als Gruppensieger / **Bestätigt als Gruppenzweiter / *** Bestätigt als Gruppendritter in der CL

Lostöpfe bei der Europa League Auslosung Play-offs zur K.o-Runde 2023/24

Dies sind die Lostöpfe für die Play-offs zur K.o-Runde der EL 23/24:

Lostopf 1 (Gruppenzweite):

Die Mannschaften stehen noch nicht fest

Lostopf 2 (Gruppendritte aus der CL):

Die Mannschaften stehen noch nicht fest

EL 23/24: Die Regeln bei der Auslosung

An den Play-off-Auslosungen für die K.-o.-Phase der UEFA Europa League nehmen 16 Teams teil, darunter die acht Zweitplatzierten der Europa League-Gruppen und die acht Drittplatzierten der UEFA Champions League-Gruppen.

Die Einführung dieser Phase erfolgte in der Saison 2022/23, wobei die Sieger der acht Play-off-Duelle das Achtelfinale der Europa League erreichen und dort auf die acht Gruppensieger treffen. Teams aus dem gleichen Landesverband können nicht aufeinandertreffen. In den Lostöpfen befinden sich insgesamt 16 Mannschaften, wobei die acht Zweitplatzierten der Europa League gesetzt sind und die acht Drittplatzierten der Champions League ungesetzt sind.

Die Duelle werden durch Hin- und Rückspiele entschieden, wobei die gesetzten Teams im Rückspiel Heimrecht haben. Die Gewinner der acht Duelle treten im Achtelfinale gegen die acht Gruppensieger der Europa League an, die am 23. Februar ausgelost werden. Die Verlierer beenden ihre Europapokal-Saison 2023/24.

Europa League 2023/24: Die ausstehenden Termine

Die UEFA hat den folgenden Plan veröffentlicht: