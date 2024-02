Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt: Übertragung der Conference League live

In der Conference League trifft Eintracht Frankfurt auf Saint-Gilloise. Alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Termin und Bilanz gibt es hier.

Die Europa Conference League ist der dritthöchste Wettbewerb im europäischen Fußball und wurde erstmals in der Saison 2021/22 ausgetragen. Nach der Gruppenphase steht hier, wie in der Europa League, nicht direkt das Achtelfinale mit den sechzehn besten Mannschaften der Gruppenphase an. Zuvor wird eine Zwischenrunde gespielt, wo die acht Zweitplatzierten aus den Gruppen den acht Drittplatzierten aus den Europa League-Gruppen zugelost werden. Die acht Gewinner dieser Zwischenrunde qualifizieren sich für das Achtelfinale, wo sie dann gegen die acht Gruppensieger spielen.

Nach dem Spielplan der Conference League 23/24 finden die Spiele der Zwischenrunde zu Beginn des Jahres 2024 statt. Auf dem Weg zum Finale in Athen stehen danach noch drei weitere K.-o.-Runden an. Die Frankfurter Eintracht tritt als Gruppenzweiter in der Zwischenrunde gegen ein Team aus der Europa League an. Der Gegner ist das Team von Union Saint-Gilloise, das als Dritter seiner Gruppe in der Europa League in die Conference League abgerutscht ist. Das belgische Team hatte in der letzten Saison bereits gegen ein deutsches Team, nämlich Bayer Leverkusen, gespielt. Dabei unterlagen die Belgier im Viertelfinale nach Hin- und Rückspiel. Nun wartet Frankfurt in der Zwischenrunde.

Sie möchten das Spiel zwischen Saint-Gilloise und Frankfurt live im TV oder Stream mitverfolgen? Alle Infos zur Partie und zur Übertragung, dem Termin und der Uhrzeit des Anpfiffs haben wir hier für Sie.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Saint-Gilloise - Frankfurt in der Conference League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Anstoß der Partie in der Conference League erfolgt am Donnerstag, dem 15. Februar 2024. Ab 18.45 Uhr rollt der Ball im belgischen Saint-Gilloise. Austragungsort ist das nahe Brüssel gelegene Stade Joseph Marien, welches 1919 eröffnet wurde und 9.400 Zuschauern Platz bietet.

Union SG vs. Frankfurt live im TV und Stream: Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragungsrechte für die Conference League in der Saison 2023/24 liegen bei RTL. Alle Spiele des Turniers werden exklusiv auf der Streamingplattform RTL+ ausgestrahlt. Um auf das Angebot zuzugreifen, ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich, das derzeit 6,99 Euro pro Monat kostet (Stand Dezember 2023). Interessierte haben aber die Möglichkeit, das Angebot vorab 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Obwohl der Großteil der Partien in der Conference League 2023/24 über den Streamingdienst RTL+ übertragen wird, gibt es einige Ausnahmen: Einzelne Spiele werden im Free-TV auf RTL und Nitro gezeigt. Allerdings ist das Hinspiel der Zwischenrunde zwischen Frankfurt und Saint-Gilloise nicht im Free-TV dabei. Die exklusive Übertragung des Spiels erfolgt in diesem Fall nur auf RTL+.

Hier sind noch einmal die wichtigen Infos zur Übertragung der Conference League Partie im Überblick:

Spiel: Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt , K.-o.-Runde Play-offs in der Europa Conference League 2023/24

Saint-Gilloise - , K.-o.-Runde Play-offs in der 2023/24 Datum: 15. Februar 2024

15. Februar 2024 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Stadion: Stade Joseph Marien , Brüssel

Stade , Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: RTL +

+ Übertragung im Live-Stream: RTL+

Union Saint-Gilloise gegen Eintracht Frankfurt: Bilanz der Teams in der Conference League

In der aktuellen Saison nehmen Eintracht Frankfurt und Gegner Union Saint-Gilloise erstmals an der Europa Conference League teil. Was bedeutet, dass die beiden Teams nun erstmals in diesem Wettbewerb aufeinandertreffen. Es hat bisher auch in keinem anderen europäischen Wettbewerb eine Begegnung zwischen ihnen gegeben.