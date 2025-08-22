Community Runs in Augsburg: Warum gehen Menschen in Gruppen joggen?

Große Pfützen zieren die Straßen, die Laufwege sind matschig. Als eine Gruppe von 50 Menschen in der Innenstadt losläuft, verziehen sich gerade die Regenwolken über Augsburg. Autos bleiben stehen und lassen die Gruppe passieren. Die Läuferinnen und Läufer sind Teil des Community Runs von Awhu-Running, das zum Konzept des Augsburger Kanuten Noah Hegge und seinen Brüdern Samuel und Jonas gehört. Awhu hat sich dafür mit dem Rennradverein Guarana Ginseng Racing zusammen getan. Jeden Dienstagabend treffen sich im Schnitt 50 bis 60 Menschen und gehen gemeinsam sechs Kilometer joggen. Community Run, Run Club oder Social Run: Das gemeinsame Joggen ist im Trend. Und der Lauf von Awhu ist nicht der Einzige in Augsburg: Donnerstags lädt Absolute Run zum gemeinsamen Lauf ein, für Frühaufsteher gibt es freitags den 6AM Club.

Hype ums Laufen: Community-Runs sind weltweit beliebt

Bei einem mäßigen Tempo mit einem Schnitt von etwa 6 Minuten und 20 Sekunden pro Kilometer bewegt sich die Gruppe von der Innenstadt, durch den Roten Tor Park in Richtung Siebentischwald. Unter den Läufern sind hauptsächlich junge Leute zwischen 20 und Mitte 30. Der Lauf verbindet Menschen. Manche nutzen ihn als Gelegenheit, mit Freunden nach der Arbeit Zeit zu verbringen und gleichzeitig Sport zu treiben. Die Gespräche handeln zum Beispiel von einer schwierigen Prüfung an der Uni, von Beziehungsproblemen oder wohin es in den Urlaub geht. Andere möchten neue Kontakte knüpfen.

Die Community Runs werden gerne genutzt, um mit Freunden Zeit zu verbringen oder neue Kontakte zu knüpfen. Foto: Anna Faber

Run-Clubs sind nicht neu, weltweit motivieren die Lauftreffs schon seit Jahren Jung und Alt zur Bewegung. Der Trend stammt aus Großstädten wie New York und London, in denen sich einzelne Läuferinnen und Läufer zusammentaten. Sportmarken wie Adidas oder Nike griffen die Idee auf und veranstalteten eigene Läufe, unter anderem mit Materialtesting. Soziale Netzwerke befeuern den Hype um die gemeinsame Bewegung: Nutzerinnen und Nutzer wollen Teil der Community sein. Mittlerweile treffen sich in jeder größeren Stadt regelmäßig Laufbegeisterte und -anfänger, um gemeinsam Sport zu treiben.

Olympiamedaillengewinner Noah Hegge lädt zum gemeinsamen Joggen ein

Olympiamedaillengewinner Noah Hegge bereitet sich derzeit in Augsburg auf die zweite Saisonhälfte mit Weltcups in Augsburg und der WM in Sydney vor. Er fand die Idee von einer Laufgemeinschaft ideal für sein Konzept. Mit der Marke „Awhu“, die er mit seinen Brüdern entwickelt hat, möchte er eine Community aufbauen, die Sport, regionales Essen und hochwertige Kleidung zusammenbringt. „Laufen hat gerade einen Hype, viele haben da Bock drauf“, sagt der Kanute. „Und beim Laufen schließt man relativ wenige Menschen aus, also es kann eigentlich jeder mitmachen, der möchte.“

Samuel Hegge, Marc Niesen und Noah Heggen (von links) nach dem Community Run in Augsburg. Foto: Anna Faber

Erst fand der Lauf immer sonntags statt, danach gab es noch Frühstück für alle. Das sei allerdings immer sehr aufwendig gewesen. Deswegen taten sich die Hegges mit Marc Niesen vom Radsportverein Guarana Giseng Racing zusammen, der Verein hatte schon Dienstags einen Lauf angeboten. Eine gemeinsame Kooperation habe sich einfach angeboten, sagt Niesen. „Hier kann man danach noch entspannt zusammenkommen“, findet der 23-Jährige. Nach dem Lauf gibt es für alle Läuferinnen und Läufer ein kostenloses Getränkt. Jonas Hegge, der mittlere Bruder, kocht zudem japanische Gerichte.

Community-Run, die neue Datingplattform?

Ein weiterer Vorteil beim gemeinsamen Joggen: Manche nutzen den Community-Lauf als Plattform für neue Dates. In Städten wie Stuttgart und München gibt es sogar extra Lauftreffs nur für Singles. Ersetzt der Community-Run bald Tinder und Parship? Bei Awhu-Running steht Dating nicht im Mittelpunkt, Niesen und Hegge schließen es aber auch nicht aus. „Es sind halt viele junge Leute und alle machen gerne Sport. Das ist schon mal ein guter Start für weiteres“, sagt Niesen.

Für die Zukunft kann sich Niesen vorstellen, mal einen längeren Lauf und kleine Events zu organisieren. „Es gibt keinen richtigen Plan, weil das jeder nur nebenbei macht“, sagt der 23-Jährige. Testevents mit Schuhmarken oder Social Runs mit Pizza seien hoch im Kurs, beides bietet aber auch der Absolute Run an. Konkurrenz gebe es unter den Laufangeboten jedoch nicht. „Wir kennen uns alle und verstehen uns voll gut“, sagt Niesen. Egal ob Absolute Run, Awhu Running oder 6AM, jeder Lauf habe sich seine eigene Laufgemeinschaft aufgebaut. „Wir sind die coolsten“, sagt Niesen und lacht.

Diese Community Runs gibt es in Augsburg

Awhu-Running trifft sich jeden Dienstag um 19 Uhr am Schmiedberg 1 und läuft mit einer Pace von 6 bis 6:30 pro Kilometer auf einer Länge von sechs Kilometern.

Absolute Run läuft jeden Donnerstag um 18 Uhr am Absolute Run Geschäft in der Ludwigstraße 1 los . (Am besten nochmal anrufen)

6AM trifft sich jeden Freitag um 6 Uhr am Helio Center in der Viktoriastraße 3 und läuft acht Kilometer mit einer Geschwindigkeit von 5:30 bis 6 Minuten pro Kilometer.

Weitere Lauftreffs und Trainingsangebote gibt es auch bei Sportvereinen wie dem TG Viktoria oder dem DAV Augsburg.