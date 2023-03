Beste Mannschaft der Welt: Bayer Leverkusen

Die Fußballer von Bayer Leverkusen gewinnen gemeinhin kaum Titel. Jetzt haben sie einen errungen - und wissen möglicherweise nicht einmal davon.

Der Trophäenschrank ist ähnlich gut gefüllt, wie der Kühlschrank einer jener junger Frauen, die davon träumen, dieses Jahr von Heidi Klum als Top-Model ausgezeichnet zu werden. Wobei sich Bayer Leverkusen und die Nachwuchsschönheiten zumindest bezüglich der wahrgenommenen Attraktivität stark unterscheiden dürften.

In der Vitrine des Werksklubs fristet der Uefa-Pokal der Saison 1988 ein einsames Dasein neben dem DFB-Pokal, den das Team 1993 gewann. Der Titel "Vizekusen" ist zudem keiner, der sich in irgend einer Art und Weise in eine Vitrine stellen lässt.

In der Saison ist für Leverkusen kein Titel in Sicht

Aller Voraussicht nach wird die Elf von Trainer Xabi Alonso auch in dieser Saison keinen Titel sichern - wenngleich sie nach dem Sieg in der Europa League gegen Ferencvaros Budapest noch Chancen hat, die Europa League zu gewinnen . Bei der bekannten Final-Allergie der Leverkusener allerdings: unwahrscheinlich. Aus dieser Sicht war es wohl das Beste, dass die Leverkusener nichts davon wussten, dass sie sich gegen die Ungarn einen Titel sichern konnte, der sie als Klub-Weltmeister ausweist. Wenn auch nur als inoffiziellen.

Die Engländer - wer auch sonst - führen eine alternative Liste für den jeweiligen weltweiten Klub-Champion. Die Ursprünge gehen zurück auf das erste offizielle Fußballspiel auf Verbandsebene. Das gewannen am 11. November 1871 die Clapham Rovers mit 3:0 bei Upton Park. Somit konnten sich die Rovers vollkommen berechtigt als beste Vereinsmannschaft der Welt fühlen.

Allerdings verloren sie den Status schon in der nächsten Partie, als sie 0:1 gegen Wanderers FC unterlagen. Seitdem wechselt der Titel des inoffiziellen Klub-Weltmeisters in unregelmäßigen Abständen seinen Besitzer. Wer gegen den Champion gewinnt, hat ihn entthront. Bei Unentschieden behält der Weltmeister seinen Titel - eine Regelung, die aus dem Boxen bekannt ist.

Schalke rang vor gut 65 Jahren um Europapokal

Im Jahr 1958 durfte sich erstmal eine Mannschaft des europäischen Festlandes als bestes Team der Welt fühlen. Die Schalker rangen in der ersten Runde des Europapokal Titelträger Wolverhampton Wanderers mit 2:1 nieder. Fünf Tage später allerdings verspielten die Knappen ihren Status mit einem 2:3 gegen den ruhmreichen SV Sodingen in der Oberliga West.

Über verschlungene Wege (unter anderem Pirmasens, den damaligen französischen Zweitligisten FC Gueugnon und den spanischen Weltklub Motril CF) ist der Titel nun in Leverkusen angelangt. Er wird ähnlich schnell vergessen sein wie die Top-Models.