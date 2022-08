Bernhard Langer wird 65 und spielt an seinem Geburtstag ein Golfturnier

Bernhard Langer bleibt auch im fortgeschrittenen Alter ein Vorbild an Disziplin. An seinem Ehrentag weilt er in seiner Wahlheimat USA bei einem für ihn bedeutsamen Turnier.

Er hat schon so viele Bestmarken in seiner langen Karriere aufgestellt, doch ein wahrer sportlicher Kunstgriff ist dem legendären Golfprofi Bernhard Langer im vergangenen Jahr gelungen.

Beim Turnier der US-Champions Tour der Über-50-Jährigen im Warwick Hills Golf & Country Club in Michigan spielte er just an seinem 64. Geburtstag eine herausragende 64er-Runde und belegte im Abschlussklassement Rang zwei. Am Ende der Saison gewann der deutsche Ausnahmegolfer dann auch noch zum sechsten Mal den Charles Schwab-Cup für den Gesamtsieg auf der Champions Tour.

Keine Spur von Altersmüdigkeit bei Golfprofi Bernhard Langer

Verständlich, dass der gebürtige Anhauser (Landkreis Augsburg) auch in diesem Jahr dem guten Omen folgen will – und so spielt er am Samstag, an seinem 65. Geburtstag, erneut das Turnier in Michigan. Und auch diesmal wird er alles daran setzen, die mittlerweile deutlich jüngere Konkurrenz hinter sich zu lassen. Von Altersmüdigkeit oder einem möglichen Karriereende keine Spur.

„Er spielt das Turnier und ist auch schon dort“, bestätigt sein Bruder Erwin Langer, der weiterhin im Heimatort in Anhausen wohnt und die gemeinsame Sportagentur Langer Golf Marketing leitet, die Planungen und ergänzt: „Da sieht man, dass der Geburtstag bei Bernhard ein Tag wie jeder andere ist. Er geht auch an diesem Tag seiner Lieblingsbeschäftigung nach.“

Bernhard Langer beobachtet seinen Schlag auf dem 10. Fairway während einer Trainingseinheit Foto: Robert F. Bukaty, AP/dpa

Bernhard Langer kommt auf 119 Turniersiege als Golfprofi

Der bisher erfolgreichste deutsche Golfer zeigt sich auch im fortgeschrittenen Alter so, wie man ihn seit Jahrzehnten kennt. Diszipliniert, ehrgeizig, strebsam und zielorientiert. Solange es geht und er sportlich mithalten kann, ringt er sich seine Leistung ab. Zur Selbstbestätigung braucht das der zweifache Masterssieger von 1985 und 1993 im Herbst seiner Karriere nicht mehr. Schließlich blickt er auf eindrucksvolle 119 Turniersiege als Golfprofi, ein halbes Dutzend Ryder-Cup-Teilnahmen und Preisgelder von rund 32 Millionen US-Dollars.

Lesen Sie dazu auch

Er spielt dennoch weiter, um seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, um sich in Form zu halten und um auszutesten, wie viel er seinem Körper abverlangen kann. „Das ist sein Antrieb“, sagt auch Bruder Erwin Langer, „er möchte herausfinden, was er in seiner Situation in seinem Alter leisten kann. Den Wettbewerb mit anderen suchen und immer wieder an die eigenen Grenzen zu gehen. Da ist Golf natürlich prädestiniert dafür, denn du musst körperlich fit sein, um auch psychisch stark zu sein und die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Mit 43 Titeln auf der Champions-Tour fehlen Bernhard Langer nur noch zwei Siege zum Rekord

Dass Bernhard Langer dazu immer noch in der Lage ist, hat er im vergangenen Jahr eindrucksvoll beweisen, als der 64-Jährige den Jungspunden einmal mehr den Sieg auf der Champions-Tour entrissen hat. Auf dieser ist er nun seit mehr als 15 Jahren unterwegs. Das ist nur eine der unzähligen Bestmarken, die Bernhard Langner im Laufe seiner Karriere aufgestellt hat. Eine andere könnte er jetzt mit 65 Jahren noch erreichen. Mit bisher 43 Titeln auf der Champions-Tour fehlen ihm nur noch zwei Siege, um an die bisherige Bestmarke der US-Legende Hale Irwin heranzukommen, der insgesamt 45 Mal erfolgreich war.

So gut wie im vergangenen Jahr lief es für Bernhard Langer in dieser Saison bisher nicht. Der Anhauser liegt mit Rang acht in der Gesamtwertung aber trotzdem einmal mehr unter den Top Ten in einem Champions-Tour-Feld mit deutlich jüngeren und namhaften Konkurrenten wie Miguel Angel Jimenez (58 Jahre), Padraig Harrington (50) oder Steve Stricker (55).

In der Sommerpause hat Bernhard Langer seine 99-jährige Mutter in Anhausen besucht

Die Sommerpause auf der Tour hat Bernhard Langer wie jedes Jahr für einen ausgedehnten Heimaturlaub genutzt. Hat seine mittlerweile 99 Jahre alte Mutter Walburga und die Familie seines Bruders in Anhausen besucht und sich viel Zeit für medizinische und therapeutische Behandlungen genommen. Denn bei aller Akribie und Disziplin, auch „Mr. Consistancy“ (Mr. Beständigkeit), wie Bernhard Langer in den USA gerne genannt wird, spürt die körperliche Belastung seiner langen Karriere. Vor allem im vergangenen Jahr kämpfte er mit hartnäckigen Knieproblemen und immer wiederkehrenden Rücken- und Schulterbeschwerden. „Das sind alles Abnützungsschmerzen“, sagt Erwin Langer und ergänzt: „Am 1. August 1972 hat Bernhard als Golflehrer-Lehrling begonnen und ist jetzt seit fast 50 Jahren in diesem Beruf als Profigolfer unterwegs. Das schont den Körper natürlich nicht.“

Mit seiner Frau, Kindern und Enkeln lebt Langer seit vielen Jahren in Florida

Immer wieder muss sich sein Bruder deshalb längere Spielpausen, um die Anstrengungen der Golf-Saison erträglich zu halten. „Er muss seinem Körper mehr Zeit geben zum Erholen, deshalb macht er sich im Moment daran, seinen Turnierplan etwas umzustellen. Er versucht, nicht mehr einer der meistspielenden Spieler zu sein, sondern , mit 20 Turnieren im Jahr klar zu kommen.“ Dennoch stehen allein 2022 für den dann 65-Jährigen noch acht Turniere auf dem Programm.

Und auch wenn es kein großes Fest werden wird, Erwin Langer rechnet fest damit, dass sein Bruder seinen 65. Geburtstag auch nachträglich noch ein wenig feiern wird. Aber nur so, wie es dem Familienmenschen Bernhard Langer am liebsten ist: im Kreise seiner Familie in seiner Wahlheimat Boca Raton in Florida, wo er seit vielen Jahren mit Ehefrau Vikki Carol sowie den vier Kindern und mittlerweile auch einigen Enkelkindern seinen Lebensmittelpunkt hat.