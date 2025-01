Stoppt dieser Deutsch-Amerikaner die Kansas City Chiefs?

Patrick Mahomes hat schon stressigere letzte Spieltage erlebt. Der Quarterback der Kansas City Chiefs, amtierender Super-Bowl-Sieger, verfolgte das Spiel seiner Mannschaft gegen die Denver Broncos am Sonntag vom Spielfeldrand – nicht etwa, weil sich der Superstar verletzt hatte, sondern weil er geschont wurde. Geschont für das Historische, das er und seine Chiefs schaffen wollen.

Noch keinem Team der National Football League (NFL) ist es in den 58 Jahren, seitdem der Super Bowl ausgetragen wird, gelungen, das Endspiel gleich dreimal in Folge zu gewinnen. Die Kansas City Chiefs nehmen nun einen neuen Anlauf, um diese Bestmarke zu erreichen. Im Football sind – anders als im Fußball – Serienmeister außergewöhnlich. Das hat vor allem zwei Gründe: Einerseits verfügt jedes Team über ein Budget, das aus den Einnahmen der Liga errechnet wird. Davon müssen die Spielergehälter bezahlt werden. Je besser die Spieler, desto höher ihre Gehälter – eine Mannschaft, die nur aus absoluten Superstars besteht, kann sich somit kein Team leisten. Andererseits darf die schlechteste Mannschaft der abgelaufenen Saison den besten Nachwuchsspieler aus dem College im jährlichen Draft wählen. Damit sollen zu große Leistungsunterschiede verhindert werden, die Liga soll ausgeglichen bleiben – offensichtlich mit Erfolg: In besagten 58 Jahren der Super-Bowl-Ära wurden 20 verschiedene Teams Meister.

Werden die Detroit Lions zum Spielverderber für die Kansas City Chiefs?

Die Kansas City Chiefs könnten nun also zu so etwas wie dem FC Bayern der NFL werden – und die Chancen stehen gut. Mahomes hat sein Team einmal mehr souverän in die Play-offs geführt, die am 11. Januar beginnen. Die Chiefs haben als eine der beiden besten Mannschaften in der ersten Play-off-Runde spielfrei und in den darauffolgenden Runden Heimrecht. 15 von 17 Spielen – viele davon knapp – gewann der amtierende Champion, weil er sich auf seine Verteidigung verlassen kann. In nahezu allen wichtigen Statistiken gehört die Defensive der Chiefs zu den besten der Liga.

Wer soll also diese Kansas City Chiefs um Mahomes und Taylor-Swift-Schatzi Travis Kelce stoppen? Die Antwort könnte rund 1000 Kilometer nordöstlich liegen – in Detroit, Michigan. Die Lions haben ebenfalls 15 ihrer 17 Saison-Spiele gewonnen und sind das derzeit spektakulärste Team der NFL. Auch wenn die Defensive mehr zulässt als die der Chiefs, findet die Offensive um Quarterback Jared Goff und seinen deutsch-amerikanischen Receiver Amon-Ra St. Brown fast immer die richtige Antwort. Trainer Dan Campbell versteht es nicht nur, seine Spieler zu motivieren und die teils eigenwilligen NFL-Charaktere zu handeln – er packt regelmäßig Spielzüge aus, die so ungewöhnlich sind, dass sie Fans und Gegner sprachlos zurücklassen.

Amon-Ra St. Brown ist ein Leistungsträger der Detroit Lions

Campbell, 48, der an der Seitenlinie oft väterlich wirkt, hat einen Plan, der meist aufgeht. Und seine Spieler vertrauen ihm. So wie Amon-Ra St. Brown. Seine Statistiken in der Saison sind herausragend: 115 Bälle gefangen (zweitbester Wert der NFL) für weit über 1000 Yards und zwölf erzielte Touchdowns (drittbester Wert). Der 25-Jährige zählt zu den besten Spielern auf seiner Position. Der Sohn einer deutschen Mutter aus Leverkusen und eines US-amerikanischen Bodybuilders ist in seiner vierten Saison bei den Lions und zum absoluten Leistungsträger gereift.

Wenn sich mit Chiefs und Lions die beiden größten Favoriten um den Titel streiten, freuen sich am Ende vielleicht aber auch die Buffalo Bills. Eine Sache haben Kansas City und Detroit nämlich gemeinsam: Beide Teams verloren in dieser Saison gegen die Buffalo Bills und ihren überragenden Quarterback Josh Allen. Bills und Lions dürften jedenfalls besonders motiviert in die Play-offs starten: Beide Teams haben noch nie den Super Bowl gewonnen. Die Konkurrenz für die Chiefs ist also groß – und auf Mahomes kommen wieder stressigere Wochenenden zu.

NFL-Play-offs 2025: Das sind die Begegnungen in der Wild-Card-Round

Houston Texans – Los Angeles Chargers (Samstag, 11. Januar, 22.30 Uhr, RTL/DAZN )

Baltimore Ravens – Pittsburgh Steelers (Sonntag, 12. Januar, 2 Uhr, RTL/DAZN )

Buffalo Bills – Denver Broncos (Sonntag, 12. Januar, 19 Uhr, RTL/DAZN )

Philadelphia Eagles – Green Bay Packers (Sonntag, 12. Januar, 22.30 Uhr, RTL/DAZN )

Tampa Bay Buccaneers – Washington Commanders (Montag, 13. Januar, 2 Uhr, RTL/DAZN )

Los Angeles Rams – Minnesota Vikings (Dienstag, 14. Januar, 2 Uhr, RTL/DAZN )