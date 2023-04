Augsburger Slalomkanute Noah Hegge löst sein WM-Ticket

Noah Hegge von Kanu Schwaben Augsburg sichert sich im dritten von vier Qualifikationsrennen seinen Platz im Nationalteam. Doch es bleibt spannend für die Augsburger.

Noah Hegge machte kurzen Prozess. Gleich im dritten von insgesamt vier Qualifikationsrennen zurrte der Slalomkanute von Kanu Schwaben Augsburg seinen Platz im Kajak-Nationalteam der Männer fest. Nach zwei zweiten Plätzen in Markkleeberg zeigte er am Samstag auf seiner Heimstrecke am Augsburger Eiskanal, wie die Olympiastrecke von 1972 nahezu optimal bewältig werden kann. Mit null Fehlern in der schnellsten Zeit von 98.39 Sekunden fügte er seinen guten Ergebnissen noch einen Sieg hinzu und ist damit sicher qualifiziert. Was bedeutet, dass er für die großen internationalen Wettbewerbe in dieser Saison, wie die WM in London, die European Games in Krakau und die Weltcups, startberechtigt ist.

"Ich bin happy, dass ich es innerhalb der ersten drei Wettkämpfe geschafft habe, mich mit sechs guten Läufen zu qualifizieren. Darauf habe ich lange hingearbeitet", freute sich der 24-jährige Noah Hegge darüber, im zweiten Jahr in Folge als Mitglied des Nationalteams der Leistungsklasse festzustehen. "Auf alles, was jetzt kommt, kann man sich dann in Ruhe vorbereiten", sagt er mit Blick auf die nun anstehenden internationalen Auftritte. "Es war immer mein Ziel, national Bester zu werden und mich in jedem Training zu verbessern."

Schwaben-Kanute Noah Hegge will auch am Sonntag auf dem Eiskanal Gas geben

Trotzdem sieht er keinen Grund, am Sonntag mit angezogener Handbremse ins vierte Rennen zu gehen. "Ich will wieder ins Finale fahren und Wettkampferfahrung sammeln. Ich habe etwas weniger Druck als die anderen, deswegen kann ich etwas entspannter in den Wettkampf gehen, aber ich will mich auch da verbessern", zeigt Hegge seinen ungebrochenen Ehrgeiz, das Beste aus sich herauszuholen. Wer an seiner Seite die Plätze im deutschen Kajak-Trio auffüllen wird, entscheidet sich erst am Sonntag.

AKV-Kanute Hannes Aigner braucht am Sonntag am besten einen Sieg

Beste Chancen auf den zweiten K1-Platz hat derzeit Stefan Hengst (KR Hamm), für den dritten wird ein enges Duell zwischen drei Kajakfahrern erwartet: Hannes Aigner vom Augsburger Kajak Verein (AKV), Samuel Hegge, den fünf Jahre älteren Bruder von Noah Hegge von Kanu Schwaben Augsburg, und Tim Bremer (KST Rhein-Ruhr).

Mit einem guten ersten Rennen auf dem Augsburger Eiskanal hat sich AKV-Kanute Hannes Aigner die Chance bewahrt, am Sonntag die Qualifikation im K1 der Männer festzumachen. Foto: Uta Büttner

Dass Hannes Aigner, der K1-Weltmeister von 2018 und zweimaliger olympische Bronzemedaillengewinner, überhaupt noch in Schlagdistanz ist, hat er einem starken ersten Finallauf auf dem Eiskanal zu verdanken, der ihm Platz zwei einbrachte. Trotzdem muss er noch einmal nachlegen. Das K1-Rennen am Sonntag müsste er fast gewinnen, um sich gegen die Konkurrenten noch durchsetzen zu können. "Ein Sieg heute wäre natürlich noch besser gewesen als Platz zwei, aber entschieden ist noch nichts. Ich bin froh, dass es besser gelaufen ist als in Markkleeberg", sagte Aigner, der sich mit einem vierten und einem sechsten Platz in Leipzig schon fast aus der Quali katapultiert hatte.

Augsburger Canadierfahrerin Elena Lilik passiert an Tor 13 ein Missgeschick

Ein richtiges Missgeschick unterlief beim dritten C1-Rennen der bisher so erfolgreich fahrenden Schwaben-Kanutin Elena Lilik auf dem Eiskanal. Im Halbfinale wurde ihr Tor 13 zum Verhängnis, das sie nach Urteil der dortigen Torrichter nicht richtig durchfahren hatte. Sie erhielt 50 Strafsekunden aufgebrummt, die trotz offiziellen Einspruchs und eines ausgiebigen Videostudiums nicht zurückgenommen wurde.

Mit Platz neun hat Lilik nach ihren zwei C1-Siegen in Markkleeberg damit ein ordentliches Streichergebnis zusammen und sollte am Sonntag ein halbwegs sicheres Halbfinale und Finale nach unten bringen, um den Platz im deutschen Team in dieser Bootsklasse noch klar zu machen. Die Nummer eins bei den C1-Frauen steht bereits fest, mit einem Sieg in Augsburg und zwei zweiten Plätzen in Markkleeberg hat sich Weltmeisterin Andrea Herzog (KC Leipzig) bereits sicher qualifiziert.