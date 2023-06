Elena Lilik holt in Tacen ihren zweiten Weltcup-Sieg

Die Spitzenkanutin von Kanu Schwaben Augsburg legt nach dem Kajak-Erfolg auf dem Augsburger Eiskanal vor zwei Wochen nun in ihrer zweiten Disziplin, im Canadier Einer, nach.

Mit einer furiosen Finalfahrt hat sich Elena Lilik von Kanu Schwaben Augsburg ihren zweiten Weltcup-Sieg in dieser Saison gesichert. Anders als bei ihrem Premieren-Sieg vor zwei Wochen auf ihrer Heimstrecke am Eiskanal in Augsburg, wo sie im Kajak Einer gewann, sicherte sie sich nun im slowenischen Tacen den Erfolg in ihrer zweiten Disziplin, im Canadier Einer.

Rasant steuerte Lilik die anspruchsvolle Strecke auf der Save hinunter und setzte sich fehlerfrei und mit 3.30 Sekunden Vorsprung an die Spitze, vor der zweitplatzierten Ukrainerin Victoriia Us. Die Weltcup-Siegerin von vergangener Woche, die Australierin Jessica Fox, hatte sich mit einem nicht durchfahrenen Tor und 50 Strafsekunden selbst nach hinten katapultiert, während Lilik nun mit der Empfehlung von zwei Weltcup-Siegen zur Europameisterschaft reist.

Am Samstag startet Elena Lilik in Tacen noch einmal im Kajak Einer

Und sie kann am Samstag im Kajak Einer noch nachlegen. Denn auch dort hat sie sich für das Halbfinale qualifiziert. Ebenso wie weitere vier Boote des Deutschen Kanuslalom–Teams. Darunter die Wahl-Augsburgerin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) und Hannes Aigner (Augsburger KV) mit ihren Rängen vier und neun. Auch Noah Hegge (Kanu Schwaben Augsburg) und Stefan Hengst (KR Hamm) sind mit ihren Plätzen 17 und 27 direkt in das Halbfinale eingezogen. Einzig die nachnominierte Annkatrin Plochmann (SGV Nürnberg-Fürth) schied aus. Sie kam auf der anspruchsvollen Strecke an der Save nicht zurecht.

Bei den Canadier-Männern hatte der Augsburger Sideris Tasiadis auf einen Weltcup-Start verzichtet

Auch im Canadier Einer der Männer war bereits am Freitag die Entscheidung gefallen. Allerdings ohne deutsche Beteiligung, da sowohl der Augsburger Schwaben-Kanute Sideris Tasiadis als auch Franz Anton (KC Leipzig) die Weltcup-Station in Tacen ausgelassen haben, um sich auf die Europameisterschaft im polnischen Krakau vorzubereiten.

Am Samstag finden in Tacen ab 8.30 Uhr die Halb- und Finalläufe im Kajak-Einer statt, am Sonntag steht der Kajak-Cross-Wettbewerb auf dem Programm.

